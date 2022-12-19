Além de foto de Bolsonaro e L de Lula: os bastidores da diplomação no ES

Gilvan da Federal mostra foto de Jair Bolsonaro ao ser diplomado deputado federal Crédito: Ednalva Andrade

O vereador de Vitória Gilvan da Federal (PL), cujo mandato no Legislativo municipal foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) por infidelidade partidária, esteve nesta segunda-feira (19) na Corte para ser diplomado como deputado federal eleito.

Na hora de receber o diploma, mostrou a foto do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência da República, em uma folha de papel A4.

Parte da plateia aplaudiu, parte tentou puxar o coro de "perdeu, mané, não amola", parafraseando o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso ao ser assediado por bolsonaristas em Nova York.

Gilvan foi o segundo deputado federal eleito mais votado do Espírito Santo. Quem ficou em primeiro lugar foi Helder Salomão (PT), que fez o L de Lula na cerimônia, mesmo gesto protagonizado por Jack Rocha, presidente estadual do PT e também deputada federal eleita.

Quando Gilvan mostrou a foto do presidente da República, o que provocou o público e causou certa balbúrdia no evento oficial, um desembargador, na plateia, murmurou: "É um absurdo!".

APLAUSÔMETRO

Gilvan, aliás, não saiu do personagem em nenhum momento. Apesar de ter obtido um mandato por meio do sistema eleitoral brasileiro, ficou inerte toda vez que a democracia e Constituição foram mencionadas, seja no discurso do vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Namyr Carlos de Souza Filho, seja no do governador reeleito Renato Casagrande (PSB), ao qual faz oposição.

Na hora de pegar o diploma, ele cumprimentou protocolarmente com um aperto de mão os integrantes da Corte e o chefe do Executivo estadual.

Do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ganhou um abraço.

ENQUANTO ISSO...

Outros bolsonaristas estavam mais entusiasmados. O deputado estadual reeleito Capitão Assumção, que está proibido pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes de participar de eventos públicos, sob multa diária de R$ 20 mil, foi ao TRE mesmo assim e parecia bem contente, apesar de usar, discretamente, uma tornozeleira eletrônica.

Cumprimentou a todos polida e educadamente, inclusive a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, que acionou o STF contra o parlamentar, acusado de integrar uma "milícia digital" contra as instituições democráticas. A procuradora o retribuiu com um abraço protocolar.

Assumção aplaudiu assim que Luciana foi anunciada pelo cerimonialista. Endossou, com palmas, também os elogios do desembargador Namyr à democracia.

E pareceu bastante entrosado com os demais deputados, com os quais foi simpático, como Iriny Lopes (PT) e Dary Pagung (PSB), líder do governo na Assembleia.

Bateu palmas com mais vigor e sorriu, entretanto, diante da exibição da foto de Bolsonaro que Gilvan proporcionou.

Jackeline Rocha, diplomada deputada federal, faz o L de Lula Crédito: Reprodução/YouTube TRE

MAGNO MALTA

Sentado na primeira fila, ao lado do vice-governador eleito Ricardo Ferraço (PSDB), o também bolsonarista Magno Malta, que vai voltar ao Senado, puxou quase todas as palmas.

Foi tratado com cortesia por Ricardo e por Casagrande.

NEM TUDO SÃO FLORES

Quando Casagrande, ao discursar, elogiou o TRE pela lisura do processo eleitoral e pela "resistência diante de tantas ameaças às nossas instituições", a maioria concordou, com palmas.

Como é sabido, bolsonaristas, incluindo Assumção, foram alvos de uma megaoperação capitaneada por Moraes, a pedido de Luciana Andrade, contra atos antidemocráticos.

Na campanha e até agora, parte dos apoiadores de Bolsonaro ataca a Justiça Eleitoral desdenhando do resultado do pleito quanto à vitória de Lula (PT), mas nunca contra os votos recebidos por eles mesmos.

"(A Justiça Eleitoral) merece de nós todos os aplausos", bradou Casagrande. Assumção, Gilvan e Danilo Bahiense (PL) não aplaudiram.

MENEGUELLI VAPT-VUPT

O deputado estadual mais votado do Espírito Santo, Sérgio Meneguelli (Republicanos), apareceu com sua tradicional camiseta escrito "eu amo ES igual Colatina".

Sentou, na plateia do auditório, bem longe dos futuros colegas de Assembleia. E, assim que pegou o diploma, foi embora.

Capitão Assumção usava tornozeleira eletrônica durante diplomação (em destaque)) Crédito: Carlos Alberto Silva

ERICK MUSSO AUSENTE

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), que não conseguiu se eleger senador e, assim, vai ficar sem mandato a partir de 1º de janeiro, não compareceu à cerimônia de diplomação. O vice-presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), reeleito, representou o Legislativo estadual.

MESURAS DE CASAGRANDE

Entre os aliados que foram diplomados, Casagrande, que compunha a mesa de autoridades, levantou da cadeira em dois momentos: para posar para fotos ao lado de Gilson Daniel (Podemos), eleito deputado federal, e Dary, estadual reeleito.

No discurso, Casagrande, que também ganhou um diploma, mencionou Magno, parabenizou o ex-senador e "o prefeito Pazolini, prefeito da nossa capital". Os dois são adversários políticos e Pazolini nem aparece em solenidades realizadas pelo Palácio Anchieta.

No TRE, ficaram sentados em lugares de destaque, mas a três pessoas de distância.

POR-EMAIL

Nem todos os eleitos compareceram à cerimônia de diplomação. Não era obrigatório que fossem todos lá no mesmo dia e horário. Podem ser diplomados por e-mail ou ir ao TRE em horário agendado.