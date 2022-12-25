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Mudanças

Programação da posse de Lula será reavaliada após ameaça de atentado

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que os procedimentos serão revistos ao longo desta semana; militante bolsonarista foi preso

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 18:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 dez 2022 às 18:46
PM encontra bomba em estrada que leva ao Aeroporto de Brasília
A PM encontrou bomba em estrada que leva ao Aeroporto de Brasília Crédito: Reprodução/Redes sociais
O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que todos os procedimentos relativos à posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) serão revistos nesta semana, após a ameaça de um atentado a bomba provocado por um militante bolsonarista em Brasília.
"Tudo vai ser revisto, tudo repassado, passo a passo, para fortalecer a segurança do presidente e da posse. Estamos diante de um fato novo muito grave, envolvendo um homem com fuzis e bombas, que afirma não ter agido sozinho", disse ao Painel.
Não estão descartadas mudanças nos horários dos eventos, no trajeto de Lula na Esplanada e na programação, que envolve diversos shows. "Estamos em outro patamar, de terrorismo."
O futuro ministro afirma que uma linha de investigação é saber se houve financiamento para que o autor do quase-atentado, George Washington de Oliveira Sousa, adquirisse o arsenal apreendido. "Ele diz que é gerente de posto e investiu R$ 160 mil em armas. Quem pagou essa conta?". O acusado foi preso.

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