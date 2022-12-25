Programação da posse de Lula será reavaliada após ameaça de atentado

A PM encontrou bomba em estrada que leva ao Aeroporto de Brasília Crédito: Reprodução/Redes sociais

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que todos os procedimentos relativos à posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) serão revistos nesta semana, após a ameaça de um atentado a bomba provocado por um militante bolsonarista em Brasília.

"Tudo vai ser revisto, tudo repassado, passo a passo, para fortalecer a segurança do presidente e da posse. Estamos diante de um fato novo muito grave, envolvendo um homem com fuzis e bombas, que afirma não ter agido sozinho", disse ao Painel.

Não estão descartadas mudanças nos horários dos eventos, no trajeto de Lula na Esplanada e na programação, que envolve diversos shows. "Estamos em outro patamar, de terrorismo."