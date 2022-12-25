Bomba era plano com manifestantes do QG para estado de sítio, diz preso no DF

BRASÍLIA, DF - O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa afirmou, em depoimento à Polícia Civil, que ele planejou com manifestantes do QG (Quartel General) no Exército a instalação de explosivos em pelo menos dois locais da capital federal para "dar início ao caos" que levaria à "decretação do estado de sítio no país", o que poderia "provocar a intervenção das Forças Armadas".