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Depoimento

Bomba era plano com manifestantes do QG para estado de sítio, diz preso no DF

Explosivos seriam colocados também em postes próximos a uma subestação de energia

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 14:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 dez 2022 às 14:38
BRASÍLIA, DF - O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa afirmou, em depoimento à Polícia Civil, que ele planejou com manifestantes do QG (Quartel General) no Exército a instalação de explosivos em pelo menos dois locais da capital federal para "dar início ao caos" que levaria à "decretação do estado de sítio no país", o que poderia "provocar a intervenção das Forças Armadas".
Polícia Militar desativa explosivo em via que dá acesso ao Aeroporto de Brasília
Polícia Militar desativa explosivo em via que dá acesso ao Aeroporto de Brasília Crédito: Divulgação/PMDF - 24/12/22
Na versão dada por ele aos policiais, ao qual a reportagem teve acesso, o investigado mencionou o artefato localizado neste sábado (24) nas imediações do aeroporto e também planos da instalação de explosivos em postes de energia próximos a uma subestação de distribuição em Taguatinga, cidade do Distrito Federal.
"Uma mulher desconhecida sugeriu aos manifestantes do QG que fosse instalada uma bomba na subestação de energia em Taguatinga para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio", disse Sousa, que é do Pará e tem 54 anos.

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