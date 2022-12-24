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Explosivo foi desativado

PM encontra bomba em estrada que leva ao Aeroporto de Brasília

A ocorrência foi divulgada pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), por meio de suas redes sociais; caso será investigado pela Polícia Civil

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 16:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 dez 2022 às 16:58
PM encontra bomba em estrada que leva ao Aeroporto de Brasília
O artefato foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central Crédito: Reprodução/Redes sociais
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) confirmou na tarde deste sábado (24) que uma bomba foi deixada pela manhã na Estrada Parque Aeroporto, próximo do Aeroporto Internacional de Brasília. O objeto foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central.
Equipes da PMDF, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Federal agiram conjuntamente ao longo da manhã para desativar o explosivo. Por ora, ainda não há suspeitas preliminares sobre a autoria, mas o material apreendido foi entregue para perícia.
O caso será investigado pela Polícia Civil. A ocorrência foi divulgada pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), por meio de suas redes sociais.

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