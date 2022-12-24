Filha posta foto com Pelé no hospital: ''Seguimos aqui na luta e na fé"

Filha de Pelé posta foto do Rei no hospital Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou foto ao lado pai na noite desta sexta-feira no quarto do Hospital Albert Einstein. O Rei está internado desde o dia 29 de novembro e, segundo o último boletim médico, divulgado na última quarta-feira, seu quadro clínico piorou. O hospital não divulgou um novo boletim desde então.

"Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz trecho do boletim assinado pelos médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares, todos do Einstein.

Kely Nascimento mora nos Estados Unidos, mas está no Brasil desde a internação de Pelé, acompanhando de perto, junto à família, o tratamento médico. Ela tem publicado regularmente em suas redes sociais informações das condições de saúde do pai. "Seguimos aqui na luta, e na fé. Mais uma noite juntos", escreveu na legenda da imagem.

Pelé vinha apresentando melhora clínica, lenta, mas gradual, mas o boletim médico publicado na última quarta-feira apresentou piora no quadro de saúde. A família desejava passar o Natal junto ao Rei em casa, mas o desejo não foi atendido.

A saude de Pelé

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação. Na segunda quinzena de janeiro, o Einstein confirmou que Pelé esteve no local para passar por mais exames de avaliação.

Em tratamento contra um câncer, ele já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.