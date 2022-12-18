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Na história

Compare desempenho de Messi em Copas com Pelé, Maradona e outros

Com a conquista no Catar, argentino entra para a galeria dos grandes personagens dos Mundiais

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 17:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 17:06
SÃO PAULO - Com a conquista na Copa do Catar, Lionel Messi, 35 anos, entra, em sua despedida da competição, na galeria dos grandes personagens da história dos Mundiais de futebol.
Atingindo o feito em grande estilo, com dois gols na final, vem o questionamento: em que patamar o camisa 10 argentino está em Copas, individualmente, na comparação com outros grandes nomes, de hoje e de ontem?
Confira a seguir os números de Messi e os de Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Mbappé em Copas do Mundo.

MESSI (Argentina)

O jogador Lionel Messi (camisa 10), da Argentina, comemora ao marcar seu gol de pênalti na partida contra a França
Messi comemora ao marcar seu gol de pênalti na partida contra a França Crédito: FRANCISCO SECO/AP
  • Títulos de Copa: 1 (2022)
  • Número de Copas: 5 (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022)
  • Jogos em Copas: 26
  • Gols em Copas: 13
  • Média de gols por jogo em Copas: 0,5

PELÉ (Brasil)

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o Rei do Futebol
Pelé ganhou por três vezes a Copa do Mundo Crédito: Pele/Instagram/Reprodução
  • Títulos de Copa: 3 (1958, 1962 e 1970)
  • Número de Copas: 4 (1958, 1962, 1966 e 1970)
  • Jogos em Copas: 14
  • Gols em Copas: 12
  • Média de gols por jogo em Copas: 0,86

MARADONA (Argentina)

Maradona conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986
Maradona conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986 Crédito: Reprodução
  • Títulos de Copa: 1 (1986)
  • Número de Copas: 4 (1982, 1986, 1990 e 1994)
  • Jogos em Copas: 21
  • Gols em Copas: 8
  • Média de gols por jogo em Copas: 0,38

RONALDO (Brasil)

Ronaldo comemora gol durante a Copa do Mundo de 2002
Ronaldo comemora gol durante a Copa do Mundo de 2002 Crédito: Koji Aoki/ AFLO
  • Títulos de Copa: 2 (1994 e 2002)
  • Número de Copas: 4 (1994, 1998, 2002 e 2006)
  • Jogos em Copas: 19
  • Gols em Copas: 15
  • Média de gols por jogo em Copas: 0,79

MBAPPÉ (França)

Mbappé foi providencial para o empate da França
Mbappé marcou três gols no final da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
  • Títulos de Copa: 1 (2018)
  • Número de Copas: 2 (2018 e 2022)
  • Jogos em Copas: 14
  • Gols em Copas: 12
  • Média de gols por jogo em Copas: 0,86

CRISTIANO RONALDO (Portugal)

Cristiano Ronaldo, de Portugal, comemora seu gol marcado sobre Gana
Cristiano Ronaldo, de Portugal, comemora gol na Copa do Catar Crédito: FRANCISCO SECO/AP
  • Títulos de Copa: nenhum
  • Número de Copas: 5 (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022)
  • Jogos em Copas: 22
  • Gols em Copas: 8
  • Média de gols por jogo em Copas: 0,36

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