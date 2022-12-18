Compare desempenho de Messi em Copas com Pelé, Maradona e outros

SÃO PAULO - Com a conquista na Copa do Catar, Lionel Messi, 35 anos, entra, em sua despedida da competição, na galeria dos grandes personagens da história dos Mundiais de futebol.
Atingindo o feito em grande estilo, com dois gols na final, vem o questionamento: em que patamar o camisa 10 argentino está em Copas, individualmente, na comparação com outros grandes nomes, de hoje e de ontem?
Confira a seguir os números de Messi e os de Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Mbappé em Copas do Mundo.
MESSI (Argentina)
- Títulos de Copa: 1 (2022)
- Número de Copas: 5 (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022)
- Jogos em Copas: 26
- Gols em Copas: 13
- Média de gols por jogo em Copas: 0,5
PELÉ (Brasil)
- Títulos de Copa: 3 (1958, 1962 e 1970)
- Número de Copas: 4 (1958, 1962, 1966 e 1970)
- Jogos em Copas: 14
- Gols em Copas: 12
- Média de gols por jogo em Copas: 0,86
MARADONA (Argentina)
- Títulos de Copa: 1 (1986)
- Número de Copas: 4 (1982, 1986, 1990 e 1994)
- Jogos em Copas: 21
- Gols em Copas: 8
- Média de gols por jogo em Copas: 0,38
RONALDO (Brasil)
- Títulos de Copa: 2 (1994 e 2002)
- Número de Copas: 4 (1994, 1998, 2002 e 2006)
- Jogos em Copas: 19
- Gols em Copas: 15
- Média de gols por jogo em Copas: 0,79
MBAPPÉ (França)
- Títulos de Copa: 1 (2018)
- Número de Copas: 2 (2018 e 2022)
- Jogos em Copas: 14
- Gols em Copas: 12
- Média de gols por jogo em Copas: 0,86
CRISTIANO RONALDO (Portugal)
- Títulos de Copa: nenhum
- Número de Copas: 5 (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022)
- Jogos em Copas: 22
- Gols em Copas: 8
- Média de gols por jogo em Copas: 0,36