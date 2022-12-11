Conmebol sugere mudança no uniforme da Seleção em homenagem a Pelé

DOHA, CATAR - A Conmebol fez neste domingo (11) em Doha uma homenagem a Pelé e aproveitou a ocasião para sugerir uma mudança no uniforme da Seleção Brasileira . Dirigindo-se publicamente à CBF, o presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez, propôs que três das cinco estrelas referentes às conquistas brasileiras na Copa do Mundo sejam substituídas por três corações.

Cinco estrelas sobre escudo da CBF em camisa da Seleção usada na Copa do Mundo Crédito: Divulgação

A sugestão leva em conta a cidade de nascimento de Pelé, há 82 anos: Três Corações, no interior de Minas Gerais.

"Pelé é o único que ganhou três Copas. Sendo o Brasil o único pentacampeão, que mude três de suas estrelas. Que mude para três corações. Ele mostrou o jogo bonito, de forma individual e coletiva. Queremos propor à CBF que substitua, em nome de onde veio Pelé, de onde veio encanto, o jogo bonito", disse Alejandro Domínguez.

A fala do dirigente se deu durante um evento na região central de Doha. A Conmebol montou um espaço perto do Souq Wakif, principal mercado popular do Catar, e já tinha ali uma estátua de Pelé em cera. Hoje, a entidade acrescentou um painel com a mensagem "Força, Pelé".

"Pelé foi motivo de inspiração. Com ele nasceu o número 10. A partir daí, veio a ambição de outros jogadores. E a comparação. Mas jogadores como Pelé não são comparáveis. Queremos mandar nosso carinho ao rei. Estamos ao lado dele nessa partida que está jogando. Nossa obrigação é que as pessoas continuem conhecendo o Rei Pelé", disse o presidente da Conmebol, em referência ao tratamento contra o câncer feito pelo ídolo brasileiro.

A CBF estava representada no evento por Fernando Sarney, um dos vice-presidentes e membro dos conselhos da Fifa e da Conmebol. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, voltou ao Brasil com a seleção brasileira, após a eliminação nas quartas de final do Mundial.

Sarney limitou-se a dizer que a CBF avaliaria a sugestão da Conmebol.

"É muito emocionante essa mensagem nesse momento que mais representa Pelé, a Copa do Mundo. Pelé é inspiração, exemplo, símbolo máximo do Brasil. Agradeço em nome da CBF, dos brasileiros e do próprio Pelé essa homenagem. Agradeço não só de coração, mas de três corações", disse Sarney.

Se quiser levar a sugestão da Conmebol adiante, a CBF precisa checar se o estatuto da própria entidade não seria um obstáculo para a inclusão dos três corações no lugar das estrelas.