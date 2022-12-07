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Copa do Mundo

'Nosso Rei tem que melhorar', diz Cristiano Ronaldo sobre Pelé

Português atraiu as atenções no jogo contra a Suíça, nesta terça-feira (6), por ter começado no banco de reservas

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 21:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 dez 2022 às 21:18
DOHA, CATAR - Depois de virar assunto por começar o jogo de Portugal na reserva contra a Suíça, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo, 37 anos, lembrou de Pelé na saída do estádio Lusail, nesta terça (6).
O jogador Cristiano Ronaldo, de Portugal, no aquecimento antes do início da partida com a Suíça
Cristiano Ronaldo, de Portugal, no aquecimento antes do início da partida com a Suíça Crédito: NATACHA PISARENKO/AP
"Nosso rei tem que melhorar, é tudo o que desejamos", comentou o camisa 7 português na zona mista após a vitória de sua equipe por 6 a 1.
Para surpresa da maioria das pessoas que acompanhou o confronto, Cristiano Ronaldo começou o jogo no banco e só entrou na reta final do segundo tempo, quando o confronto estava decidido.
Nesta mesma terça (6), o hospital Albert Einstein divulgou um boletim médico atualizando a situação de Pelé, 82 anos, internado desde a semana passada em São Paulo. De acordo com o texto, o ex-jogador apresenta evolução gradual.
"O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências", diz o boletim. O texto é assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.
Pelé tem recebido várias homenagens e sendo lembrado por vários jogadores no Qatar. Mbappé e Kane já se manifestaram pela recuperação do Atleta do Século. O brasileiro já teve sua imagem projetada em um edifício em Doha, e foi lembrado pela torcida e pelos jogadores do Brasil, incluindo Neymar e Vinicius Junior, após a vitória contra a Coreia do Sul.
Nesta Copa, Cristiano Ronaldo superou uma marca de Pelé e Messi, ao se tornar o primeiro a marcar gols em cinco Mundiais diferentes.

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