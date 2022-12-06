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Rumo ao hexa

Corneta da Copa #4: goleada do Brasil empolga torcedores no ES

Torcida elogia desempenho da Seleção diante da Coreia do Sul e mostra confiança para o duelo contra a Croácia, na sexta-feira (9), pelas quartas de final

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2022 às 17:13
Após cada jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, A Gazeta vai às ruas para a torcida "cornetar". Neste episódio, sobraram elogios dos torcedores da Grande Vitória à atuação na goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, na segunda-feira (2). Empolgada, a galera que acompanhou a partida na arena montada na praia de Camburi, em Vitória, também mostrou confiança em mais uma vitória do Brasil sobre a Croácia, na próxima sexta-feira (9), pelas quartas de final. Confira o vídeo!

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