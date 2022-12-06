Pelé apresenta 'melhora progressiva', diz boletim médico

SÃO PAULO - O Hospital Albert Einstein divulgou nesta terça-feira (6) um boletim médico atualizando a situação de Pelé , 82 anos, internado desde a semana passada em São Paulo. De acordo com o texto, o ex-jogador apresenta evolução gradual.

"O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências", diz o boletim.

Pelé está internado desde a semana passada em hospital de São Paulo Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

O texto é assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto. Segundo eles, Pelé foi admitido no hospital na última terça (29) "para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021".

O craque foi submetido no ano passado a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo no último sábado (2), o ex-atleta deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos. Isso significa que o tratamento quimioterápico foi suspenso e foram adotadas medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar.

As filhas de Pelé reagiram tentando tranquilizar os fãs.