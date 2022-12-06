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Em recuperação

Pelé apresenta 'melhora progressiva', diz boletim médico

Médicos dizem que ex-jogador tem evolução gradual no quadro clínico, "em especial da infecção respiratória"

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 15:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 dez 2022 às 15:00
SÃO PAULO - O Hospital Albert Einstein divulgou nesta terça-feira (6) um boletim médico atualizando a situação de Pelé, 82 anos, internado desde a semana passada em São Paulo. De acordo com o texto, o ex-jogador apresenta evolução gradual.
"O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências", diz o boletim.
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Pelé está internado desde a semana passada em hospital de São Paulo Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O texto é assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto. Segundo eles, Pelé foi admitido no hospital na última terça (29) "para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021".
O craque foi submetido no ano passado a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início de 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.
Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo no último sábado (2), o ex-atleta deixou de responder à quimioterapia e passou a receber cuidados paliativos. Isso significa que o tratamento quimioterápico foi suspenso e foram adotadas medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar.
As filhas de Pelé reagiram tentando tranquilizar os fãs.
"Não gosto de falar que o tratamento do câncer não está dando certo. Já deu, está dando. Só de ele estar aqui, estar respirando, já está dando supercerto", disse Flávia Cristina, 53 anos, à TV Globo. "Ele está doente, está velhinho, e está internado por causa de uma infecção no pulmão. Quando ele melhorar, vai para casa de novo", acrescentou Kely Cristina, 54.

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