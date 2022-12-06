Confira datas e horários das quartas de final da Copa do Mundo

Após a goleada de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça, nesta terça-feira (6), estão definidas todas as seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Confira os confrontos: Holanda x Argentina; Croácia x Brasil; França x Inglaterra; e Marrocos x Portugal.
Os duelos estão marcados para acontecer na sexta-feira (9) e no sábado. Saiba no infográfico acima as datas e os horários de cada jogo.
Das oito seleções que ainda estão na briga, quatro já foram campeãs mundiais: Brasil, Argentina, França e Inglaterra. As outras quatro ainda sonham com uma conquista inédita: Croácia (vice-campeã em 2018), Holanda (vice em 1974, 1978 e 2010), Portugal (terceiro lugar em 1966) e Marrocos, que pela primeira vez chega às quartas de final da Copa.