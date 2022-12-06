  Confira datas e horários das quartas de final da Copa do Mundo
Duelos definidos

Confira datas e horários das quartas de final da Copa do Mundo

Entre as oito seleções classificadas, quatro já conquistaram o título mundial pelo menos uma vez: Brasil, Argentina, França e Inglaterra

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 18:44

Redação de A Gazeta

Chaveamento da fase final da Copa do Mundo do Catar Crédito: Arte Geraldo Neto
Após a goleada de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça, nesta terça-feira (6), estão definidas todas as seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Confira os confrontos: Holanda x Argentina; Croácia x Brasil; França x Inglaterra; e Marrocos x Portugal.
Os duelos estão marcados para acontecer na sexta-feira (9) e no sábado. Saiba no infográfico acima as datas e os horários de cada jogo.
Das oito seleções que ainda estão na briga, quatro já foram campeãs mundiais: Brasil, Argentina, França e Inglaterra. As outras quatro ainda sonham com uma conquista inédita: Croácia (vice-campeã em 2018), Holanda (vice em 1974, 1978 e 2010), Portugal (terceiro lugar em 1966) e Marrocos, que pela primeira vez chega às quartas de final da Copa.

LEIA MAIS SOBRE C0PA DO MUNDO

Reveja o programa Gazeta Esporte: Especial Copa #15

Corneta da Copa #4: goleada do Brasil empolga torcedores no ES

Vídeo; Catar tem a sua 'Veneza' com passeio de gôndola em shopping

Conheça as dancinhas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

'É o Pombo', 'Que golaço' e 'Virou passeio': veja os memes de Brasil e Coreia

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

