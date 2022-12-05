'É o Pombo', 'Que golaço' e 'Virou passeio': veja os memes de Brasil e Coreia

A torcida foi à loucura com o show da Seleção Brasileira, que atropelou a Coreia do Sul por 4 a 1 e se classificou para as quartas de final. Nas redes sociais, não foi diferente. Com memes e piadas, os internautas reagiam com muito bom humor e empolgação a cada lance da partida.
E mais um golaço de Richarlison, com direito a Tite fazendo a "Dança do Pombo", levou a galera ao delírio, com “É o pombo” e “Que golaço” entre os assuntos mais comentados. Também teve a galera falando “Virou passeio”, “Que jogo” e o famoso “Nunca critiquei”, em relação à atuação de Neymar. Veja as reações: