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Copa do Mundo 2022

'É o Pombo', 'Que golaço' e 'Virou passeio': veja os memes de Brasil e Coreia

Show de bola do Brasil, mais um golaço de Richarlison e Tite fazendo a "Dança do Pombo" enlouqueceram a galera nas redes sociais

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2022 às 18:45
A torcida foi à loucura com o show da Seleção Brasileira, que atropelou a Coreia do Sul por 4 a 1 e se classificou para as quartas de final. Nas redes sociais, não foi diferente. Com memes e piadas, os internautas reagiam com muito bom humor e empolgação a cada lance da partida.
mais um golaço de Richarlison, com direito a Tite fazendo a "Dança do Pombo", levou a galera ao delírio, com “É o pombo” e “Que golaço” entre os assuntos mais comentados. Também teve a galera falando “Virou passeio”, “Que jogo” e o famoso “Nunca critiquei”, em relação à atuação de Neymar. Veja as reações:

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