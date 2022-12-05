  • Livakovic brilha nos pênaltis, Croácia vence o Japão e avança às quartas
Copa do Mundo

Livakovic brilha nos pênaltis, Croácia vence o Japão e avança às quartas

Croatas se classificam, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e agora enfrentam o vencedor de Brasil x Coreia do Sul
Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 15:19

DOHA, CATAR - A Croácia venceu, nesta segunda-feira (5), o Japão na penalidades, por 3 a 1, e é mais uma seleção garantida nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar graças ao goleiro Livakovic que pegou três pênaltis. No tempo normal, houve empate por 1 a 1 e, na prorrogação, o placar não foi alterado, no estádio Al Janoub.
O goleiro Dominik Livakovic, da Croácia, defende pênalti cobrado por Takumi Minamino, do Japão
Livakovic, da Croácia, defende pênalti cobrado por Minamino, do Japão Crédito: THANASSIS STAVRAKIS/AP
O Japão perdeu a chance de superar sua melhor participação em Copas, que foi justamente a fase de oitavas de final em 2002, 2010, 2018 e nesta edição.
Durante o tempo normal, Maeda abriu o placar para o Japão, no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 10 minutos, Perisic igualou o placar, marcando de cabeça.
Comemoração do gol marcado por Ivan Perisic (d), da Croácia, durante a partida contra o Japão
Comemoração do gol marcado por Ivan Perisic (d), da Croácia, contra o Japão Crédito: LUCA BRUNO/AP
Na disputa de pênaltis, Livakovic defendeu as cobranças de Minamino, Mitoma e Yoshida e garantiu a classificação da Croácia, que foi vice-campeã na Copa do Mundo de 2018.
Agora, os croatas esperam o vencedor de Brasil x Coreia do Sul, que jogam às 16h (de Brasília) desta segunda, no estádio 974. A partida de quartas de final acontece nesta sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação, às 12h (de Brasília).

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Boneco de Richarlison feito em Olinda ganha 'harmonização facial' após piadas

Cerveja liberada, muitas atrações e festa argentina no Fifa Fan Festival

'Não está dizendo adeus', diz filha de Pelé sobre estado de saúde do pai

Corneta da Copa #3: torcida no ES fala de próximo desafio da Seleção

Quer ter um falcão? Ave custa milhões e é paixão nacional no Catar

