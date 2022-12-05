Livakovic brilha nos pênaltis, Croácia vence o Japão e avança às quartas

DOHA, CATAR - A Croácia venceu, nesta segunda-feira (5), o Japão na penalidades, por 3 a 1, e é mais uma seleção garantida nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar graças ao goleiro Livakovic que pegou três pênaltis. No tempo normal, houve empate por 1 a 1 e, na prorrogação, o placar não foi alterado, no estádio Al Janoub.
O Japão perdeu a chance de superar sua melhor participação em Copas, que foi justamente a fase de oitavas de final em 2002, 2010, 2018 e nesta edição.
Durante o tempo normal, Maeda abriu o placar para o Japão, no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 10 minutos, Perisic igualou o placar, marcando de cabeça.
Na disputa de pênaltis, Livakovic defendeu as cobranças de Minamino, Mitoma e Yoshida e garantiu a classificação da Croácia, que foi vice-campeã na Copa do Mundo de 2018.
Agora, os croatas esperam o vencedor de Brasil x Coreia do Sul, que jogam às 16h (de Brasília) desta segunda, no estádio 974. A partida de quartas de final acontece nesta sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação, às 12h (de Brasília).