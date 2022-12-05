Boneco de Richarlison feito em Olinda ganha 'harmonização facial' após piadas

Após virar piada nas redes sociais, o boneco gigante do atacante capixaba Richarlison recebeu uma “harmonização facial” para ficar mais parecido com o camisa 9 da Seleção Brasileira.
Como é tradição na cidade de Olinda, em Pernambuco, personalidades do Brasil e do mundo são homenageadas com bonecos gigantes, que servem como atração pela cidade, principalmente no carnaval. E com o craque de Nova Venécia não foi diferente, fazendo sucesso nos primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo.
Sua versão inicial apresentava um rosto desproporcional ao do jogador, com olhos e boca bem pequenos se comparados com o atacante da Seleção. A enxurrada de piadas e comentários pedindo um novo boneco fez a Embaixada de Pernambuco - Bonecos Gigantes de Olinda repaginar o design do boneco.
A estreia do novo rosto do boneco de Richarlison acontece nesta segunda-feira (5), quando o Brasil enfrenta a Coreia do Sul, às 16 horas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.
De acordo com Leandro Castro, responsável pela organização que produz os bonecos, as principais mudanças ocorreram nas proporções da cabeça, que, segundo ele, havia ficado grande demais. Além disso, o nariz do craque capixaba também recebeu modificações.
"O principal é a proporção da cabeça. A primeira modelagem ficou muito grande. E a questão desse boneco é que a gente acertou mais a harmonia facial e alguns detalhes que são característicos do próprio Richarlison, como o nariz um pouquinho maior. A gente vai fazer pequenas correções nos jogos seguintes, se Deus quiser", afirmou o artista, em entrevista ao g1 PE.