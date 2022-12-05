Boneco de Richarlison feito em Olinda ganha 'harmonização facial' após piadas

Novo boneco de Richarlison faz estreia nesta segunda-feira, durante a partida contra a Coreia do Sul Crédito: Reprodução / TV Globo

Após virar piada nas redes sociais, o boneco gigante do atacante capixaba Richarlison recebeu uma “harmonização facial” para ficar mais parecido com o camisa 9 da Seleção Brasileira

Como é tradição na cidade de Olinda, em Pernambuco, personalidades do Brasil e do mundo são homenageadas com bonecos gigantes, que servem como atração pela cidade, principalmente no carnaval. E com o craque de Nova Venécia não foi diferente, fazendo sucesso nos primeiros jogos do Brasil na Copa do Mundo

Sua versão inicial apresentava um rosto desproporcional ao do jogador, com olhos e boca bem pequenos se comparados com o atacante da Seleção. A enxurrada de piadas e comentários pedindo um novo boneco fez a Embaixada de Pernambuco - Bonecos Gigantes de Olinda repaginar o design do boneco.

Miraram no boneco de olinda do Richarlison e acertaram no Cristiano Ronaldo com cabelo platinado — VOZNIA MALVADEZA 😈 🇧🇷 (@VVoznia) November 28, 2022

Eu amo que o boneco de Olinda do Richarlison é o Roger Guedes https://t.co/h249dUDKiJ — Neto Amorim ?️‍? (@neto_amorim_) November 28, 2022

Semana passada mainha não conhecia o Richarlison aí na hora que tava passado isso em Olinda ela ficou sem saber de quem era esse boneco, quando começou o jogo eu mostrei Richarlison e falei que o boneco era dele e agora ela só chama ele de boneco de Olinda https://t.co/MV5N6EYJ2T — Greici em clima de copa ???? (@grayxkatiane) November 29, 2022

O richarlison tá parecendo mais o cebolinha nessa boneco de Olinda — Angelo Uliano (@Uliiangelo) November 28, 2022

De acordo com Leandro Castro, responsável pela organização que produz os bonecos, as principais mudanças ocorreram nas proporções da cabeça, que, segundo ele, havia ficado grande demais. Além disso, o nariz do craque capixaba também recebeu modificações.