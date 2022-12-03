'Todos viram a falta que Neymar fez', diz Richarlison

O atacante capixaba Richarlison acredita que volta de Neymar melhor desempenho de toda equipe Crédito: Vitor Jubini

Segundo o zagueiro Thiago Silva, Neymar deverá fazer um teste mais forte neste sábado (3). "Amanhã parece que vai ter uma prova mais de campo, não sei se ele vai colocar chuteira. Acho que dor ele vai ter, faz parte, eu já tive esse tipo de lesão. Porém se tudo ir bem como está planejado, a esperança é que ele esteja disposição, mas isso é com o Tite e com o médico."

Na partida desta sexta, o Brasil finalizou 21 vezes, mas só sete chutes foram em direção ao gol. Para Richarlison, a Seleção tem criado oportunidades, mas está difícil furar o bloqueio dos adversários.

"A gente está treinando bastante finalizações, as bolas que chegaram eu consegui mandar para dentro do gol. As finalizações também saem de longa distância porque as equipes adversárias estão jogando muito fechadas", disse o atacante.

A Seleção Brasileira também tem encontrado mais dificuldades no primeiro tempo. Nos dois primeiros jogos, só fez gol no segundo tempo. "As equipes que jogam fechadas, acabam cansando no segundo tempo, e isso facilita para a gente", diz Richarlison.