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Copa do Mundo

Brasil perde para Camarões, passa em primeiro e vai pegar a Coreia nas oitavas

Com reservas em campo, Seleção não apresentou seu melhor futebol e foi castigada com um gol nos acréscimos

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 18:03

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

02 dez 2022 às 18:03
Camarões venceu o Brasil no Lusail Stadium
Camarões venceu o Brasil no Lusail Stadium Crédito: Vitor Jubini
A Seleção Brasileira perdeu para Camarões por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (02), no Lusail Stadium, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com o resultado, o Brasil ficou com 6 pontos e ainda assim garantiu o primeiro lugar no Grupo G. Mesmo com a vitória, Camarões ficou na terceira colocação e deu adeus ao Mundial. Sendo assim, agora a equipe comandada por Tite vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final.
Com time reserva, a Seleção fez um jogo muito amarrado com Camarões. Não conseguiu ser eficiente nas finalizações, e no fim, foi castigada com um gol de Aboubakar, que garantiu a vitória solitária da seleção africana na Copa.
O Brasil volta a campo pelas oitavas de final já na próxima segunda-feira (04), quando vai enfrentar a Coreia do Sul, às 16h, no 974 Stadium. Já Camarões arruma as malas e volta para a casa. 

O JOGO

Mudaram as peças, mas o estilo de jogo permaneceu o mesmo, inclusive com o desempenho do time reserva muito parecido com o do time titular. Segurança defensiva, posse de bola, troca de passes e jogadas de velocidade pelas pontas. O estilo Brasil de jogar é muito bem definido tanto nas qualidades quantos nos defeitos. Assim como o time titular, os reservas têm dificuldade em furar bloqueios e erram muito no último passe. 
A primeira boa chance do Brasil veio aos 13 minutos. Fred acertou belo cruzamento e Gabriel Martinelli cabeceou para boa defesa de Epassy. Fred e Martinelli também foram os responsáveis por outras duas finalizações: a do meia para fora e a do atacante novamente exigindo do goleiro camaronês. 
Entretanto, na reta final, quem teve a melhor chance foi Camarões. Mbeumo acertou linda cabeçada após cruzamento pelo lado esquerdo e Ederson fez bela defesa para impedir que os africanos abrissem o placar. Nada de gols no primeiro tempo. 

SEGUNDO TEMPO

Precisando da vitória para sonhar com a classificação, Camarões voltou com uma postura diferente, tentando pressionar o Brasil. Aos 5 minutos, Aboubakar finalizou com perigo para a meta de Ederson. Mas foi só. A partir daí o Brasil voltou a se encontrar no jogo.
Encaixado, o ataque brasileiro criou boas chances seguidas: Gabriel Jesus aproveitou confusão na área e chutou para a defesa do goleiro, Martinelli criou ótima chance em chute pela esquerda do ataque, mas também parou no arqueiro camaronês. Everton Ribeiro, uma das apostas de Tite para o segundo tempo, fez boa jogada e cruzou para Militão chutar. Mais uma finalização que parou nas mãos de Epassy. 
E a máxima do futebol prevaleceu: "Quem não faz, leva". Nos acréscimos, Aboubakar aproveitou cruzamento da direita e testou para as redes: 1 a 0 Camarões. Com nove minutos além do tempo regulamentar, o Brasil criou várias chances, mas não conseguiu marcar. Derrota indigesta do Brasil.

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