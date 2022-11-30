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Seleção Brasileira

Neymar e Alex Sandro se recuperam de lesões com exercício na piscina

Jogadores fazem tratamento para voltar à equipe nas oitavas de final; Danilo se exercitou em bicicleta ergométrica, nesta quarta-feira (30)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2022 às 15:09

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 15:09

SÃO PAULO - Os três jogadores lesionados da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, Neymar, Alex Sandro e Danilo, continuaram nesta quarta-feira (30) o programa de recuperação estabelecido pelas comissões médica e física da equipe.
A CBF (Confederação Brasileiro de Futebol) divulgou um vídeo que mostra, em sua maior parte, os comandados de Tite no treinamento em Doha, na antevéspera da partida contra Camarões, na sexta-feira (2), em Lusail (a 15 km da capital qatariana).
Neymar e Alex Sandro fazem tratamento na piscina
Neymar e Alex Sandro fazem tratamento na piscina Crédito: CBF TV/Reprodução
Um pequeno trecho exibe o que os contundidos estavam fazendo, longe da bola.
Neymar, com lesão no tornozelo direito, e Alex Sandro, com problema é no quadril, movimentavam-se dentro de uma piscina. Os exercícios concentravam-se nas pernas e nos pés.
O camisa 10, principal jogador do Brasil, pareceu estar de bom humor. Há a expectativa de que ele possa voltar à equipe na semana que vem, a partir das oitavas de final.
Danilo, lesionado no tornozelo esquerdo, dedicou-se a se exercitar em uma bicicleta ergométrica.
Com a Seleção classificada para a fase decisiva depois das vitórias sobre Sérvia e Suíça, Tite levará a campo contra os camaroneses um time reserva, para descansar por mais dias os titulares e evitar contusões.
O adversário do Brasil nas oitavas sairá do grupo que tem Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai.

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