Neymar e Alex Sandro se recuperam de lesões com exercício na piscina

A CBF (Confederação Brasileiro de Futebol) divulgou um vídeo que mostra, em sua maior parte, os comandados de Tite no treinamento em Doha, na antevéspera da partida contra Camarões, na sexta-feira (2), em Lusail (a 15 km da capital qatariana).

Neymar e Alex Sandro fazem tratamento na piscina Crédito: CBF TV/Reprodução

Um pequeno trecho exibe o que os contundidos estavam fazendo, longe da bola.

Neymar, com lesão no tornozelo direito, e Alex Sandro, com problema é no quadril, movimentavam-se dentro de uma piscina. Os exercícios concentravam-se nas pernas e nos pés.

O camisa 10, principal jogador do Brasil, pareceu estar de bom humor. Há a expectativa de que ele possa voltar à equipe na semana que vem, a partir das oitavas de final.

Danilo, lesionado no tornozelo esquerdo, dedicou-se a se exercitar em uma bicicleta ergométrica.

Com a Seleção classificada para a fase decisiva depois das vitórias sobre Sérvia e Suíça, Tite levará a campo contra os camaroneses um time reserva, para descansar por mais dias os titulares e evitar contusões.