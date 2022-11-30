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Coletivo x individualidade

Copa: Paulo Nunes analisa futebol do Flamengo e Diego responde ao vivo

Comentaristas debateram sobre jogo coletivo da Espanha e do time rubro-negro, durante transmissão da partida entre Tunísia e França, pela TV Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2022 às 14:50

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 14:50

SÃO PAULO - Gustavo Villani, que comandou na TV Globo a transmissão da vitória da Tunísia por 1 a 0 sobre a França, nesta quarta-feira (30), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022, levantou o tema sobre jogo coletivo durante a transmissão e alimentou um debate entre os ex-jogadores Paulo Nunes e Diego Ribas.
Paulo Nunes e Diego Ribas, comentaristas da TV Globo
Paulo Nunes e Diego Ribas, comentaristas da TV Globo, debateram ao vivo Crédito: Reprodução de vídeo
Recém-aposentado dos gramados, o ex-meia do Flamengo foi 'provocado' quando os companheiros de transmissão analisavam uma fala de Luis Enrique. O técnico da Espanha disse que a sua seleção joga o melhor futebol na atualidade, embora França e Brasil sejam favoritas ao título da Copa.
"Até agora eu concordo [com o Luis Enrique], jogo plástico, bonito de se ver. Ações coordenadas, todo mundo sabe o que faz", começou Paulo Nunes, por volta dos 19 minutos do primeiro tempo. "É bom que o Diego está aqui que eu até coloco o Flamengo nessa situação. Normalmente, o jogo coletivo potencializa a individualidade. Você tem mais opções, jogar melhor", seguiu.
"Pra mim, em França, Brasil e Inglaterra, a individualidade potencializa o jogo coletivo. Porque os jogadores são muito bons, eles definem, decidem. O Flamengo eu também acho isso. Isso não quer dizer que não tenha jogo coletivo, tem sim, mas o ponto forte é a individualidade. A individualidade sobressai o jogo coletivo. O Flamengo eu coloco nesse quesito", analisou Paulo Nunes.
Em seguida, quando teve a oportunidade, Diego respondeu o companheiro ao vivo, mantendo o respeito e o debate sobre futebol.
"Deixa eu entrar nessa resenha, que é muito interessante, aliás. Eu concordo que os jogadores, individualmente, conseguem dar um brilho para a equipe. Mas, na minha opinião, equipe vencedora, que ganha títulos é aquela que tem uma força coletiva, organização. Citando o Flamengo também: podemos lembrar que tínhamos os mesmos jogadores no começo da temporada [2022], e tivemos muita dificuldade, mesmo tendo esse brilho individual. A gente acertou coletivamente, conquistou dois títulos. Isso mostra a força coletiva da equipe. Tem uma frase que diz: jogadores, individualmente, ganham partidas. Equipes ganham os títulos", respondeu o ex-jogador.
Diego Ribas conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores com o Flamengo em 2022. Com o término da temporada, ele anunciou a aposentadoria e encarou a nova aventura como comentarista da Globo na Copa do Catar.

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