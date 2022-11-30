Pelé é internado para fazer exames e filha garante que 'não há emergência'

Pelé foi internado no Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (30) Crédito: Reprodução / Instagram @pele

Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, na última terça-feira (29), para a realização de exames. A visita não estava agendada e ele foi levado ao local pela esposa, Márcia Aoki, e por um cuidador após apresentar um quadro de inchaço por todo o corpo. A informação foi divulgada originalmente pela ESPN e confirmada pelo Estadão. Ele trata um câncer no cólon desde o ano passado.

Segundo a publicação, o quadro de saúde do Rei do Futebol preocupa. Foi diagnosticado o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigênica (edema generalizado) e ainda identificou uma "insuficiência cardíaca descompensada". A quimioterapia feita por Pelé nos últimos meses também não apresenta mais efeito no seu quadro de câncer metastático.

Ainda de acordo com a reportagem, Pelé está sendo submetido a uma bateria de exames ao longo desta quarta-feira (30) para uma avaliação mais aprofundada dos problemas detectados e dos órgãos comprometidos pela metástase. Ele apresenta dificuldades para se alimentar e um quadro de confusão mental.

Kelly Nascimento, filha de Pelé, usou as redes sociais para se manifestar sobre a saúde do pai: "Há muitos alarmes na mídia hoje sobre a saúde do meu pai. Ele está no hospital regulando a medicação. Alguns dos meus irmãos estão visitando o Brasil. Não tem surpresa nem emergência. Estarei lá no Ano Novo e prometo postar algumas fotos. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem", escreveu.

No início da tarde, a assessoria de comunicação do Albert Einstein divulgou um boletim médico, no qual diz que Pelé foi internado para "uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro de 2021."

"Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável", completa o comunicado, assinado pelos médicos Fabio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021 e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que o ex-atleta de 82 anos esteve no local para dar continuidade ao tratamento.

Em tratamento contra o câncer, o ex-jogador já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado. A saúde de Pelé já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado do ex-atleta.