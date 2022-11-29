Tem adaptador aí? Tomada de três pinos faz nova vítima no Catar

Mesmo levando na bagagem vários adaptadores comprados no Espírito Santo, como a quantidade de equipamentos utilizados na cobertura do Mundial também é grande, foi preciso ir em busca de uma nova peça. Foi aí que veio problema. Confira no vídeo acima como foi a saga do fotógrafo no Catar em busca de um adaptador para a típica tomada de três pinos brasileira.