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A Gazeta na Copa

Tem adaptador aí? Tomada de três pinos faz nova vítima no Catar

Fotógrafo Vitor Jubini relata a saga para encontrar um adaptador para tomada brasileira no comércio do país da Copa do Mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2022 às 19:41

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 19:41

A polêmica tomada de três pinos adotada no Brasil faz mais uma vítima. Enviado por A Gazeta para realizar a cobertura da Copa do Mundo do Catar, o fotógrafo Vitor Jubini relata a saga que viveu no país do Oriente Médio, onde o padrão de tomada é britânico, com três pinos chatos e retangulares.
Mesmo levando na bagagem vários adaptadores comprados no Espírito Santo, como a quantidade de equipamentos utilizados na cobertura do Mundial também é grande, foi preciso ir em busca de uma nova peça. Foi aí que veio problema. Confira no vídeo acima como foi a saga do fotógrafo no Catar em busca de um adaptador para a típica tomada de três pinos brasileira.

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