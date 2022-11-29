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Sucesso!

Parceiro de Richarlison na base, DJ lança remix da 'Dança do Pombo', versão Copa do Mundo

Artista natural de Nova Venécia jogou a Copa A Gazetinha com o atacante da Seleção Brasileira
Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

29 nov 2022 às 12:57

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 12:57

DJ Mesquita jogou com Richarlison antes do craque se tornar profissional
DJ Mesquita jogou com Richarlison antes do craque se tornar profissional Crédito: Acervo Pessoal / Flickr CBF
Desde que foi jogar na Europa, o capixaba Richarlison passou a comemorar os seus gols com a coreografia da "Dança do Pombo", do MC Faísca. Agora, para a Copa do Mundo 2022, a música ganhou uma roupagem nova, produzida pelo DJ Mesquita, conterrâneo do atacante da Seleção Brasileira.
A "Dança do Pombo" foi lançada como single em 2018. Na época, Richarlison estava em sua primeira temporada pelo Everton, da Inglaterra. O produtor, por outro lado, remixou e tratou o beat ao gosto da população de Nova Venécia, sua cidade natal.
"Vejo através da música uma maneira de me expressar. Acredito que todos os brasileiros estão muito ansiosos para ver os jogos da Seleção. Nós ainda mais por ter uma figura da nossa cidade atuando. Através da música consegui mostrar nossa felicidade ao comemorar pelas redes sociais quando ele se destaca ou faz gol. A gente posta a música no Instagram" declarou Mesquita.
"Acredito que Richarlison vai brilhar muito na Copa e muitas pessoas vão postar ele fazendo os gols marcando minha música"
DJ Mesquisa - Músico amigo de Richarlison
Em meio a população local, a família de Richarlison é querida e o hit já caiu nas graças dos moradores. O atacante que atuava nos times amadores de Nova Venécia, agora, é garoto propaganda de supermercado e do único time profissional da cidade.
Richarlison visita o amigo sempre que viaja até Nova Venécia
Richarlison visita o amigo sempre que viaja até Nova Venécia Crédito: Acervo Pessoal
O artista conheceu Richarlison quando tinha apenas 11 anos de idade. Juntos, eles disputaram a Copa A Gazetinha de 2009. A fase marcou a vida dos amigos, com Richarlison desde cedo como principal nome. O atacante da Seleção Brasileira treinava com o DJ, mesmo sendo uma categoria abaixo.
"Acredito que por ser da mesma cidade, estamos apenas correndo atrás dos nossos sonhos, em busca de um futuro melhor e mostrar nosso o que sabemos fazer. Somos duas pessoas que saímos do nada e com muita humildade vamos chegar longe. Tudo que o Richarlison está vivendo é muito mais que merecido, pois todos da cidade sabem o tanto que ele lutou e batalhou para estar onde está hoje. Sou um grande fã dele como pessoa e jogador. Me inspiro muito nele", contou Mesquita em entrevista ao ge Espírito Santo.

OUÇA A MÚSICA DE DJ MESQUITA 

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