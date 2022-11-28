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Manifestação

Homem invade campo com bandeira LGBTQIA+ em jogo da Copa

Protesto ocorreu durante o jogo entre Portugal e Uruguai; no Catar, país que sedia a Copa do Mundo, a homossexualidade é considerada infração à lei
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 20:16

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 20:16

Homem invade o campo com bandeira de arco-íris durante a partida entre Portugal e Uruguai
Homem invade o campo com bandeira nas cores do arco-íris, em apoio à causa LGBTQIA+, durante a partida entre Portugal e Uruguai Crédito: ABBIE PARR/AP
SÃO PAULO - O jogo entre Portugal e Uruguai, nesta segunda-feira (28), pela Copa do Mundo do Catar, foi marcado por um protesto no gramado do estádio Lusail. No início do segundo tempo, um torcedor invadiu o campo com uma bandeira nas cores do arco-íris, em apoio à causa LGBTQIA+.
A parte de trás da camisa do homem tinha a frase "respeito pelas mulheres iranianas", enquanto a parte da frente dizia "salvem a Ucrânia". O torcedor foi rapidamente contido pelos seguranças, mas jogou a bandeira LGBTQIA+ no gramado. O item foi retirado do gramado e posteriormente recolhido.
No Catar, país que sedia a Copa do Mundo, a homossexualidade é considerada infração à lei. O debate e o posicionamento do público presente no Mundial sobre assunto gerou inúmeras polêmicas, com proibições de bandeiras nas cores do arco-íris nos estádios, além de ações planejadas pelos jogadores, como no caso da braçadeira de capitão em apoio à diversidade e à causa LGBTQIA+.
"Estamos todos com eles e com a mensagem presente na camisa dele. Esperamos que nada aconteça com o menino, porque entendemos sua mensagem e acho que o mundo inteiro também entendeu", disse o meia português Rúben Neves, após o jogo em Portugal venceu o Uruguai por 2 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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