Homem invade campo com bandeira LGBTQIA+ em jogo da Copa

Homem invade o campo com bandeira nas cores do arco-íris, em apoio à causa LGBTQIA+, durante a partida entre Portugal e Uruguai Crédito: ABBIE PARR/AP

SÃO PAULO - O jogo entre Portugal e Uruguai, nesta segunda-feira (28), pela Copa do Mundo do Catar, foi marcado por um protesto no gramado do estádio Lusail. No início do segundo tempo, um torcedor invadiu o campo com uma bandeira nas cores do arco-íris, em apoio à causa LGBTQIA+.

A parte de trás da camisa do homem tinha a frase "respeito pelas mulheres iranianas", enquanto a parte da frente dizia "salvem a Ucrânia". O torcedor foi rapidamente contido pelos seguranças, mas jogou a bandeira LGBTQIA+ no gramado. O item foi retirado do gramado e posteriormente recolhido.

No Catar, país que sedia a Copa do Mundo, a homossexualidade é considerada infração à lei. O debate e o posicionamento do público presente no Mundial sobre assunto gerou inúmeras polêmicas, com proibições de bandeiras nas cores do arco-íris nos estádios, além de ações planejadas pelos jogadores, como no caso da braçadeira de capitão em apoio à diversidade e à causa LGBTQIA+.