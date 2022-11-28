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Copa do Mundo

Portugal garante vaga nas oitavas e complica a situação do Uruguai

Vitória portuguesa por 2 a 0 obriga os uruguaios a vencerem Gana, na sexta-feira (2), para avançar para o mata-mata
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 18:25

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 18:25

LUSAIL, CATAR - Desde a Copa do Mundo de 2006, Portugal não conseguia vencer dois jogos seguidos na competição. Nesta segunda-feira (28), diante do Uruguai, não só conseguiu repetir a dobradinha como também confirmou com antecedência sua classificação para as oitavas de final do Mundial no Catar com um triunfo por 2 a 0.
Bruno Fernandes, de Portugal, comemora o seu segundo gol
Bruno Fernandes é abraçado ao comemorar o segundo gol de Portugal Crédito: AIJAZ RAHI/AP
Bruno Fernandes, já no segundo tempo, marcou os gols que permitem aos portugueses sonhar com voos mais longos no mata-mata, como fez há 16 anos, quando chegou à semifinal.
De quebra, a vitória sobre os uruguaios no estádio Lusail também complicou a situação da equipe sul-americana no Grupo H. Enquanto os lusos lideram, com seis pontos, os uruguaios somam apenas um, empatados com a Coreia do Sul.
Na última rodada, na sexta-feira (2), Portugal vai encarar sul-coreanos dependendo apenas de um empate para ser o primeiro da chave, enquanto o Uruguai duela com Gana num jogo de vida ou morte — neste momento, a segunda vaga do grupo está com os africanos, que somam três pontos.
Ver a seleção celeste em maus lençóis tem um gosto de vingança para os lusitanos. Na Rússia, em 2018, o elenco liderado por Cristiano Ronaldo deu adeus à competição nas oitavas de final, superado justamente pelos uruguaios.
Na ocasião, Cavani marcou dois gols na vitória por 2 a 1. Novamente titular no confronto desta segunda, ele teve atuação bem apagada.
Se o primeiro tempo fosse retratado por uma única foto, o Uruguai levaria vantagem. Foi da equipe sul-americana a melhor chance, já aos 32 minutos, quando Bentancur fez fila na defesa lusitana e exigiu um bloqueio do goleiro Diego Costa.
Foi a primeira vez neste Mundial que os uruguaios colocaram um goleiro para trabalhar. Na estreia, contra a Coreia do Sul, o empate sem gols foi reflexo, em grande parte, pelo fato de o time sul-americano não ter exigido nenhuma defesa de Kim Seung-Gyu.
Mas o lance de Bentancur foi um momento isolado numa etapa em que os europeus tiveram controle da partida. Construindo suas jogadas a partir, principalmente, dos pés de William Carvalho e com Cristiano Ronaldo espetado entre os zagueiros, os lusos rondavam a área adversária, mas pecavam no passe final. Era questão de mais capricho.
Apesar disso, foi o técnico Fernando Santos que acabou indo para o vestiário com uma preocupação maior. Aos 42 minutos, ele viu mais um atleta seu sofrer uma lesão. Desta vez, o lateral-direito Nuno Mendes sentiu um incômodo muscular, saiu de campo chorando e precisou ser substituído.
Raphael Guerreiro foi quem entrou no lugar dele, enquanto o titular aumentava para três o número de atletas portugueses com problemas físicos. E ele se junta a Danilo Pereira e Otávio, que se machucaram na vitória sobre Gana, por 3 a 2.
Depois do intervalo, os portugueses, enfim, acharam o caminho.
Aos nove minutos, Bruno Fernandes tentou cruzar para Cristiano Ronaldo, mas a bola acabou indo direto para o gol. O camisa 7 se esticou todo para tentar dar uma casquinha de cabeça, mas nem ele, nem o goleiro triscaram na bola. Ela só parou no fundo da rede.
Depois do gol, a partida ficou mais aberta para ambos os lados. Os próprios portugueses tiveram chance de ampliar, enquanto os uruguaios enfim passaram a frequentar o campo de ataque, exigindo boas defesas de Diogo Costa.
Antes do fim, porém, o árbitro marcou um pênalti para os português após o zagueiro Giménez desviar a bola com a mão. O lance foi revisado pelo VAR (árbitro de vídeo). Bruno Fernandes converteu nos acréscimos.
O duelo também ficou marcado por uma invasão de campo, ocorrida um minuto antes de Bruno Fernandes abrir o placar. O torcedor não identificado correu pelo campo com uma bandeira com as cores do arco-íris, usada pelo movimento de inclusão da comunidade LGBTQIA +.

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