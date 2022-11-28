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Copa do Mundo

Herói do Brasil, Casemiro valoriza classificação em grupo 'muito difícil'

Autor do gol da vitória sobre a Suíça, volante destacou a paciência da Seleção Brasileira em "jogo chato"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 16:07

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 16:07

DOHA, CATAR - Herói da vitória do Brasil por 1 a 0 contra a Suíça nesta segunda-feira (28), no Estádio 974, pela Copa do Mundo do Catar, Casemiro valorizou a classificação antecipada no Grupo G, considerado "muito difícil" pelo meio-campista do Manchester United. O "Casão", como é conhecido pelos seus companheiros, fez um golaço.
O jogador Casemiro, da Seleção Brasileira, comemora após marcar seu gol
O jogador Casemiro, da Seleção Brasileira, comemora após marcar seu gol Crédito: ANDRE PENNER/AP
O Brasil venceu Sérvia e Suíça e precisa empatar diante de Camarões, na última rodada, para garantir o primeiro lugar do grupo. O adversário virá do Grupo H, de Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.
"Antes de começar a competição, sabíamos que o grupo era difícil. O grupo é muito difícil, Sérvia é chata e sabe propor. Hoje também, sabíamos que seria difícil. O primeiro objetivo era classificar e isso é importantíssimo. Suportamos bem, tivemos paciência e num jogo chato, são experientes e sabem jogar o jogo, é de detalhe. Sabíamos que teria a bola do gol e graças a Deus conseguimos", disse Casemiro, à TV Globo, antes de destacar o seu golaço.
"A primeira foi no travessão, hoje tive a felicidade de fazer um grande gol para ajudar a equipe. O mais importante era ajudar a equipe".
O Brasil enfrentará Camarões na sexta-feira (2), às 16h, no Estádio Lusail.

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