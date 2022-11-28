Herói do Brasil, Casemiro valoriza classificação em grupo 'muito difícil'

O Brasil venceu Sérvia e Suíça e precisa empatar diante de Camarões, na última rodada, para garantir o primeiro lugar do grupo. O adversário virá do Grupo H, de Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

"Antes de começar a competição, sabíamos que o grupo era difícil. O grupo é muito difícil, Sérvia é chata e sabe propor. Hoje também, sabíamos que seria difícil. O primeiro objetivo era classificar e isso é importantíssimo. Suportamos bem, tivemos paciência e num jogo chato, são experientes e sabem jogar o jogo, é de detalhe. Sabíamos que teria a bola do gol e graças a Deus conseguimos", disse Casemiro, à TV Globo, antes de destacar o seu golaço.