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Copa do Mundo 2022

Gol de Casemiro pelo Brasil 'à la Real Madrid' enlouquece web; veja reações

Jogada que fez Seleção vencer Suíça por 1 a 0 agitou torcedores, já que triangulação entre brasileiros era comum no clube espanhol
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 15:40

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 15:40

SÃO PAULO, SP - Vinicius Junior toca para Rodrygo, que serve Casemiro, gol. A jogada que fez a Seleção Brasileira abrir o placar e vencer a Suíça por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), no estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, agitou torcedores do Real Madrid.
Explica-se: antes de Casemiro trocar o clube espanhol, onde fez história e conquistou inúmeros títulos, pelo Manchester United, era comum ver a triangulação entre brasileiros.
O lance "à lá Real Madrid" que resultou no gol da seleção na Copa fez brasileiros simpatizantes com os galáticos enlouquecerem nas redes sociais. 
Rolaram memes também enaltecendo o gol do volante, que tirou o Brasil do sufoco, e brincando com o streamer Casimiro, que faz sucesso fazendo lives através da rede social. Com a vitória, o Brasil já confirmou a vaga no mata-mata da Copa.
Veja algumas reações:

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