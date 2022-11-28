Gol de Casemiro pelo Brasil 'à la Real Madrid' enlouquece web; veja reações

Explica-se: antes de Casemiro trocar o clube espanhol, onde fez história e conquistou inúmeros títulos, pelo Manchester United, era comum ver a triangulação entre brasileiros.

O lance "à lá Real Madrid" que resultou no gol da seleção na Copa fez brasileiros simpatizantes com os galáticos enlouquecerem nas redes sociais.

Rolaram memes também enaltecendo o gol do volante, que tirou o Brasil do sufoco, e brincando com o streamer Casimiro, que faz sucesso fazendo lives através da rede social. Com a vitória, o Brasil já confirmou a vaga no mata-mata da Copa.

Veja algumas reações:

De Vini para Rodrygo

De Rodrygo para Casemiro

De Casemiro para o GOL ??



Obrigado Real Madrid

Obrigado Carlo Ancelotti #BRASUI #FIFAWorldCupQatar2022 — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) November 28, 2022

Jogada relembrando os tempos de @realmadrid Vinícius Júnior, Rodrigo e Casemiro que pega de primeira golaço. CASEMIRO MONSTRO. #Brasil #brasilxsuica #FIFAWorldCupQatar2022 — Bruno Lemos (@Lemos_Santos) November 28, 2022

Torcedores do @realmadrid chorando ao ver essa jogada do gol rs? — Danilo Ribeiro (@Danilo_Ribero) November 28, 2022

Gol do Real Madrid, tá?



Vini Jr > Rodrygo > Casemiro ? — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) November 28, 2022

CONEXÃO REAL MADRID!



De Vini Jr pra Rodrygo, Rodrygo pra Casemiro, Casemiro pro gol!!



? Reprodução pic.twitter.com/3Sqqrz7lMt — Goleada Euro (@goleada_euro) November 28, 2022

DEUS ABENÇOE O CASEMIRO pic.twitter.com/ZSIDD1EWPC — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) November 28, 2022

CURIOSIDADE: casemiro é o primeiro streamer a marcar um gol em uma copa do mundo pic.twitter.com/w9z20sDtzY — paiva (@paiva) November 28, 2022

Casimiro ? Casemiro



fazer o brasileiro feliz pic.twitter.com/nkmNLbX8pc — takas o ultimo romantico? (@vxtakaki) November 28, 2022