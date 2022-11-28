Do hotel, Neymar vê Brasil x Suíça fazendo tratamento no tornozelo

SÃO PAULO - Neymar, que ficou no hotel da Seleção Brasileira no Catar para fazer tratamento de sua lesão no tornozelo direito, postou nas redes sociais uma foto acompanhando Brasil x Suíça, nesta segunda-feira (28) — partida válida pela Copa do Mundo 2022.
"Boraaaa", escreveu o camisa 10, que publicou uma foto deitado, tratando a região lesionada na estreia do Mundial, contra a Sérvia.
Neymar ficou no hotel da Seleção Brasileira para fazer tratamento de sua lesão no tornozelo direito. Ele tem melhorado, segundo apurou a reportagem, mas para atuar ainda neste Mundial terá de fazer sacrifício porque o tempo de recuperação para ficar 100% o tiraria da competição.
Danilo, lateral-direito que também tem lesão no tornozelo, decidiu ir ao Estádio 974. Ele fez tratamento na beira do gramado assistindo aos aquecimento dos seus companheiros.
Apesar de não ter o seu filho dentro de campo, Neymar pai resolveu ir ao Estádio 974, em Doha, no Catar, para assistir ao jogo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
O pai do astro da Seleção chegou à entrada dos camarotes cerca de 1h30 antes de a bola rolar acompanhado de sua namorada, alguns amigos, além da filha Rafaela, que também levou amigos, assim como aconteceu na primeira rodada.