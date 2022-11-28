Do hotel, Neymar vê Brasil x Suíça fazendo tratamento no tornozelo

"Boraaaa", escreveu o camisa 10, que publicou uma foto deitado, tratando a região lesionada na estreia do Mundial, contra a Sérvia.

Neymar faz tratamento no tornozelo e vê jogo da Seleção Brasileira pela TV Crédito: Instagram / Reprodução

Neymar ficou no hotel da Seleção Brasileira para fazer tratamento de sua lesão no tornozelo direito. Ele tem melhorado, segundo apurou a reportagem, mas para atuar ainda neste Mundial terá de fazer sacrifício porque o tempo de recuperação para ficar 100% o tiraria da competição.

Danilo, lateral-direito que também tem lesão no tornozelo, decidiu ir ao Estádio 974. Ele fez tratamento na beira do gramado assistindo aos aquecimento dos seus companheiros.

Apesar de não ter o seu filho dentro de campo, Neymar pai resolveu ir ao Estádio 974, em Doha, no Catar, para assistir ao jogo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.