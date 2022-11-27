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Zebra

Com 1° gol de falta da Copa, Marrocos surpreende e derrota a Bélgica

Em resultado surpreendente no estádio Al Thumama, em Doha, Marrocos ganhou por 2 a 0
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2022 às 13:45

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 13:45

SÃO PAULO, SP - Algoz do Brasil na Copa de 2018, na Rússia, e tida como uma das seleções favoritas ao título no Qatar, a Bélgica conheceu neste domingo (27) sua primeira derrota na Copa do Qatar.
Em resultado surpreendente no estádio Al Thumama, em Doha, Marrocos ganhou por 2 a 0.
O meia Sabiri, que defende a Sampdoria (Itália), marcou aos 28min do segundo tempo, cinco minutos depois de ter entrado como substituto.
Seu gol foi o 59º do Mundial qatariano, o primeiro em cobrança de falta, marcado no 26º jogo da competição.
O chute de Sabiri saiu da ponta esquerda, em posição da qual geralmente não se espera uma finalização, mas um cruzamento. Melhor goleiro do mundo, o goleiro Courtois, pego de surpresa, foi mal na bola, que passou por baixo dele.
No lance, Saiss, capitão do Qatar, apareceu na frente do arqueiro belga, o que suscitou dúvida se estaria em posição de impedimento passivo -se sim, por ter atrapalhado a visão de Courtois, o gol seria anulado. Só que o zagueiro estava em condição legal.
No primeiro tempo, Marrocos teve gol anulado em jogada muito parecida. Em cobrança de falta pela, só que pela direita, Ziyech bateu falta direto para o gol e teve sucesso, só que Saiss estava adiantado e o tento foi desvalidado após checagem do VAR (árbitro assistente de vídeo).
A Bélgica, que se mostrou apática em toda a partida, com seu craque De Bruyne sendo uma sombra do excente jogador que é ao atuar por seu clube, o Manchester City, não mostrou poder de reação.
E quem voltou a marcar, perto do final da partida, foi a seleção africana, com o atacante Aboukhlal, do Toulouse (França),outro que saiu do banco, completando na grande área cruzamento de Ziyech.
A vitória colocou Marrocos à frente da Bélgica no Grupo F, com 4 pontos. Os belgas somam 3. Ainda neste domingo, Croácia (1 ponto) e Canadá (0) duelariam no estádio Khalifa pelo mesmo grupo.

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