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Copa do Mundo

Com golaço e reviravoltas, Camarões empata com a Sérvia

Partida válida pela segunda rodada do Grupo G, que também é o do Brasil, já é considerada como uma das melhores da Copa do Mundo do Catar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 10:09

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 10:09

Vincent Aboubakar entrou aos nove do segundo tempo e não aceitou que o jogo, até então 3 a 1 para a Sérvia, estaria perdido. O camisa 10 recebeu um lançamento nas costas da defesa, aos 18, rabiscou o zagueiro e encobriu o goleiro Vanja, um golaço que nem mesmo a revisão do VAR conseguiu achar defeito.
Aboubakar entrou no segundo tempo e foi providencial para evitar a derrota de Camarões
Aboubakar entrou no segundo tempo e foi providencial para evitar a derrota de Camarões Crédito: Reprodução / Twitter @fifaworldcup
Dois minutos depois, novo lançamento para Aboubakar, que desta vez serviu Choupo-Moting e conquistou o empate. O 3 a 3 garante tanto a Camarões quanto a Sérvia a chance de classificação na última rodada da Copa do Mundo. A seleção africana enfrenta o Brasil na sexta-feira (2), enquanto os europeus encaram a Suíça. Os dois jogos estão marcados para as 16h.
Camarões entrou para a partida envolto na polêmica saída do goleiro André Onana, dispensado da Copa do Mundo horas antes da partida. Segundo a imprensa internacional, ele discutiu com o técnico Robert Song por divergências no estilo de jogo e as diferenças foram irreparáveis, apesar da intervenção do presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto'o.
O jogo foi o mais um dos mais elétricos do torneio. Os dois times se dispuseram a atacar o tempo inteiro. Camarões mostrou uma defesa sem muita precisão, dependendo da falta de esmero dos sérvios no ataque, enquanto aproveitava a velocidade e a zaga lenta para subir ao setor ofensivo com perigo.
Camarões abriu o placar com Castelletto, aos 28 do primeiro tempo, em uma jogada de escanteio. A Sérvia não desistiu e se manteve ativa no ataque. Aos 45, Pavlovic empatou de cabeça, em bom cruzamento de Tadic. Nos acréscimos, veio a virada. Sergej Milinkovic-Savic roubou Anguissa, que também falhou no primeiro gol, trocou passes e bateu no cantinho. 2 a 1.
A potência ofensiva começou no segundo tempo. Em jogada bem construída pela Sérvia, cheia de passes, Milinkovic-Savic recebeu sozinho para ampliar aos sete. Robert Song, técnico de Camarões, então olhou para o banco e pediu a entrada de Vincent Aboubakar, que mudaria toda a história da partida, garantindo o empate para o país africano.
Camarões e Sérvia agora têm um ponto, enquanto Brasil e Suíça têm três. No jogo das 13h, quem vencer está classificado para a próxima rodada.

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