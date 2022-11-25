Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Como fórmula matemática explica o gol perfeito de Richarlison
Copa do Mundo

Como fórmula matemática explica o gol perfeito de Richarlison

Movimento do corpo do capixaba no segundo gol do Brasil sobre a Sérvia tem explicação em sequência criada por matemático italiano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 nov 2022 às 19:18

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 19:18

SÃO PAULO - Os dois gols de Richarlison, o camisa 9 da Seleção Brasileira, foram decisivos na vitória contra a Sérvia na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, mas o último já está sendo considerado o gol mais bonito da competição. O chute de voleio foi tão comentado que virou meme.
Num deles, o movimento do corpo do atleta foi explicado com a sequência criada pelo matemático italiano, Leonardo Pisa, mais conhecido como Fibonacci: a sequência de Fibonacci.
Gol de Richarlison, da Seleção Brasileira
Espiral da sequência de Fibonacci está presente no lance do gol de Richarlison Crédito: Reprodução
Trata-se de uma espécie de espiral que pode ser visualizada em diversos locais, como cartões de crédito, caracóis, plantas e, agora, na obra do "Pombo".
A descoberta do estudioso é considerada uma das "mais fascinantes da história" e traduz a perfeição da proporção áurea.
Ela começa com o numeral 1 como o primeiro e o segundo termo da ordem e os demais numerais subsequentes são a soma dos dois antecessores. Assim: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233.
Por volta do ano de 1200, a famosa sequência foi usada para descrever a evolução da população de coelhos. Fibonacci fez a fórmula: Fn = Fn - 1 + Fn - 2.
Depois, percebeu-se que na natureza é fácil encontrar essa proporção estabelecida na prática. É o caso da folha da bromélia, por exemplo.
A espiral cresce na proporção de 1,618, que é um número irracional, infinito e representado pela letra grega phi.
Essa sequência estabelece uma proporção áurea que é muito vista em obras de arte e design, por exemplo, por ser "agradável aos olhos".
O encanto é visto na concha do caramujo, na couve-flor com suas flores organizadas em espirais em torno do centro, ou nas presas de marfim do elefante, que crescem sem parar também em espiral.
Para muitos, é a mesma beleza do movimento do atleta brasileiro, que girou, se lateralizou, ergueu a perna e acertou, de primeira, a bola que balançou as redes dos sérvios.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Raphinha defende Neymar e critica torcida: 'Erro foi nascer brasileiro'

Copa: Neymar ganha apoio após lesão e diz que vai 'voltar logo'

Copa: sem peso da estreia, Rodrygo é favorito para substituir Neymar

'É o Pombo': entenda a origem do apelido de Richarlison

Família comemora no ES os gols de Richarlison na Copa; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Richarlison Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados