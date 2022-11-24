Herói da vitória de 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia, marcando os dois gols do jogo de estreia na Copa do Mundo do Catar, Richarlison fez a torcida nos quatro cantos do país e também no exterior. Mas foi em uma cidade no Noroeste do Espírito Santo que a comemoração teve um ar especial. Em Nova Venécia, terra natal do atacante, familiares e amigos vibraram e se emocionaram ao ver o "Charlinho", como é conhecido na intimidade, brilhar em sem primeiro jogo num Mundial. Veja no vídeo acima.

Com os gols que marcou, Richarlison se tornou o primeiro capixaba a balançar as redes em um jogo de Copa do Mundo pela Seleção Brasileira . Ele ainda fez mais. Quebrou um jejum de 20 anos sem que um camisa 9 do Brasil marcasse gol em estreia de Mundial. A última vez havia sido com Ronaldo, na vitória de 2 a 1 sobre a Turquia, em 2002.

Família acompanha, em Nova Venécia, a estreia de Richarlison na Copa do Mundo Crédito: Sérgio Júnior / Reprodução

Reunidos na casa da avó do atacante, dona Sebastiana, familiares e amigos de Richarlison estavam tensos no primeiro tempo do jogo e não tiravam os olhos da tela da televisão na sala, que estava cercada de cartazes de apoio ao jogador.

Your browser does not support the audio element. Família comemora no ES os gols de Richarlison na Copa; veja vídeo

Ainda no primeiro tempo, a avó de Richarlison já previa que o neto faria pelo menos um gol. "Espero que vai sair gol aí, né. Calmo, por enquanto está calmo. Vai sair um golzinho aí do Charlinho. Está com cara de que vai sair gol dele aí. Pedir a Deus para ajudar ele no campo", comentou a avó.

Só no segundo tempo a galera conseguiu vibrar com o primeiro gol do Brasil, feito por Richarlison. O chão da sala "tremeu" com todos pulando e se abraçando para comemorar o gol do Pombo.

O irmão Rian e a tia Vanderleia se emocionaram com o gol de Richarlison Crédito: TV Gazeta / Reprodução

O irmão Rian Pereira de Andrade e a tia Vanderleia de Andradeicaram muito emocionados depois do primeiro gol e se abraçaram na sala. A avó de Richarlison acertou que o neto ia fazer dois gols na partida.

"Eu falei dois gols! Dois gols!" vibrou Dona Sebastiana.

Os amigos que jogaram com Richarlison na cidade, lembraram que o atacante sempre foi guerreiro e muito focado. O jogador começou a carreira na base do Real Noroeste, time de Águia Branca, no Norte do Estado. Desde muito novo, ele se destacava em campo.

"Ele sempre foi muito guerreiro e muito focado no que queria. Todo mundo da gente tem as nossas fraquezas, mas ele, como qualidade, sempre superou elas e buscou o seu objetivo final", disse Matheus Marques, amigo de infância de Richarlison.