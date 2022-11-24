Richarlison se torna primeiro capixaba a fazer gol em Copa do Mundo

Richarlison comemora gol do Brasil sobre a Sérvia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Ao marcar os dois gols da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), Richarlison se tornou o primeiro capixaba a balançar as redes em um jogo de Copa do Mundo . Em 22 edições da competição, a equipe marcou 226 gols, feitos por jogadores de 14 estados diferentes, além do Distrito Federal. Na lista, há também a ajudinha de dois estrangeiros, que fizeram gols contra para a Seleção Brasileira : um da Espanha (1950) e outro da Escócia (1998).

Os gols de Richarlison, que fez sua estreia em Copas do Mundo, saíram no segundo tempo. No primeiro, aos 17 minutos, o capixaba aproveitou rebote do goleiro Vanja, após chute cruzado de Vini Jr. O segundo foi um golaço: o atacante recebeu passe de Vini Jr., levantou a bola e finalizou com um lindo voleio. Foi 19º gol do atacante em 39 jogos pela Seleção Brasileira. E são 9 gols nos últimos 7 duelos pelo Brasil.

Richarlison é o quarto jogador nascido no Espírito Santo a defender o Brasil em uma Copa do Mundo. Antes deles, vieram o zagueiro Fontana (campeão do mundo em 1970), o goleiro Carlos Germano (vice-campeão em 1998) e o lateral Maxwell (quarto lugar, em 2014).

Richarlison, porém, é o primeiro capixaba que chega com um papel de protagonismo na Seleção. Além de vestir a camisa 9, que já foi consagrada por Ronaldo, o “Pombo”, como é conhecido, tem status de titular. Os outros representantes do Estado chegaram às Copas anteriores como reservas e disputaram, no máximo, um jogo.

O Estado cujos jogadores fizeram mais gols em Copas pela Seleção Brasileira é o Rio de Janeiro. São 83 gols, marcados por 27 atletas cariocas diferentes. Entre eles estão nomes como Ronaldo, maior goleador do Brasil em Mundiais, com 15 bolas na rede. Ainda na lista dos cariocas, aparecem Jairzinho (9), Leônidas da Silva (8), Garrincha (5), Zico (5) e Romário (5).

A seguir, entre os estados com mais goleadores, vem São Paulo: 55 gols, feitos por 23 jogadores. Nessa lista, o destaque vai para Careca (7 gols), Rivelino (6) e Neymar (6). Em terceiro lugar, aparece Pernambuco, com 27 gols, graças a nomes como Vavá (9), Ademir de Menezes (8) e Rivaldo (8).

Com seus gols, Richarlison também começou a acabar com uma maldição. Havia nove jogos que um camisa 9 da Seleção Brasileira não marcava em Copas do Mundo. O último gol de um jogador vestindo esse número tinha sido de Fred, na vitória de 4 a 1 sobre Camarões, no terceiro jogo da primeira fase da Copa do Mundo de 2014. Nos quatro jogos seguintes, ele não balançou as redes. Em 2018, na Rússia, o então camisa 9, Gabriel Jesus, passou em branco nos cinco jogos que o Brasil disputou.

Além disso, desde 2002, um camisa 9 não fazia gols em estreias da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. A última vez havia sido com Ronaldo, na vitória de 2 a 1 sobre a Turquia naquele Mundial.

Confira a lista a seguir