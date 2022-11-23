Confira os salários dos 32 técnicos que estão na Copa do Mundo

SÃO PAULO - O jornal "Sport", da Espanha, divulgou nesta quarta-feira (23) quanto os treinadores da cada uma das 32 seleções que estão disputando a Copa do Mundo do Catar recebem anualmente. As quantias vão de 'modestos' R$ 726 mil até R$ 36,3 milhões.

Hansi Flick, da Alemanha, é o técnico mais bem remunerado na Copa Crédito: MATTHIAS SCHRADER/AP

Quem encabeça a lista com o salário mais alto é Hansi-Flick, da Alemanha. O técnico recebe 6,5 milhões de euros (R$ 36,3 milhões na cotação atual) para comandar a seleção alemã em busca do quinto título mundial. Semifinalista com a Inglaterra na última edição do Mundial, Gareth Southgate aparece na segunda colocação, com 5,8 milhões de euros (R$ 32,3 milhões atualmente). Atual campeão da competição, Didier Deschamps, da França, fecha o top-3, recebendo cerca de 3,8 milhões de euros (R$ 21,2 milhões).

Técnico do Brasil, Tite ficou fora do pódio, mas aparece logo em seguida, na quarta colocação. O treinador, que já afirmou que não pretende renovar o seu contrato com a CBF após a Copa do Mundo recebe 3,6 milhões de euros (R$ 20 milhões na cotação atual), segundo o jornal.

Entre os mais 'humildes', Jalel Kadri, da Tunísia, puxa a fila. O comandante recebe 130 mil euros por ano (R$ 726 mil na cotação atual). Aliou Cissé (Senegal) e Rigobert Song (Camarões) aparecem um pouco acima, com R$ 1,7 milhão e R$ 1,8 milhão respectivamente.

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