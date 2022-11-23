  • Espanha massacra a Costa Rica por 7 a 0 na estreia na Copa do Mundo
Virou passeio!

Espanha massacra a Costa Rica por 7 a 0 na estreia na Copa do Mundo

Comandada pelos jovens Pedri e Gavi, seleção espanhola não deu chance para surpresa e aplicou a sua maior goleada na história dos Mundiais
Agência FolhaPress

23 nov 2022 às 15:25

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 15:25

DOHA, CATAR - Diferentemente da Argentina e da Alemanha, a Espanha não deu chance para a zebra na estreia na Copa do Mundo do Catar. No estádio Al Thumama, em Doha, a seleção que veste vermelho e tem um título mundial (África do Sul-2010) passou com enorme tranquilidade pela Costa Rica, por 7 a 0, nesta quarta-feira (23), e lidera o Grupo E.
Asensio (e) comemora com Dani Olmo após marcar o segundo gol da Espanha Crédito: ALESSANDRA TARANTINO
Foi a maior vitória espanhola em Mundiais. Os espanhóis estão com os mesmo três pontos do Japão, só que com um saldo de gols superior. Os japoneses, em novo resultado inesperado neste Mundial, venceram os alemães, de virada, por 2 a 1, nesta quarta (23)
Na terça-feira (22), a Argentina de Messi registrara um dos maiores vexames de sua história futebolística ao sucumbir ante a Arábia Saudita, também 2 a 1, também de virada.
Tecnicamente muito superiores aos costarriquenhos, os espanhóis abriram 3 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Olmo, Asensio e Ferran Torres (que namora a filha do técnico Luis Enrique).
Na segunda etapa, ampliou com mais um gol de Ferran Torres, um de Gavi — o mais jovem da equipe, com 18 anos — Carlos Soler e Morata.
O meio-campo espanhol, formado por um trio do Barcelona que mescla a experiência de Busquets, 34 anos, e a juventude de Pedri, 19 anos, e Gavi, comandou as ações, com constantes trocas de passes.
Mantendo uma de suas características nos último 15 anos, a Espanha ficou com a posse de bola por 71% do tempo. Tocando muito pouco na bola, a Costa Rica esteve inoperante no ataque, tanto que não finalizou numa única vez ao gol defendido por Unai Simón.
O próximo desafio da Espanha promete ser bem mais difícil. No domingo (27), enfrenta a Alemanha, que, se não ganhar, ficará perto da eliminação na fase de grupos pela segunda Copa seguida.

