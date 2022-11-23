Em mais um empate sem gols, Croácia e Marrocos estreiam no Catar

Croácia e Marrocos abriram a disputa do Grupo F e empataram sem gols Crédito: Reprodução / Lance; Glyn Kirk

Croácia e Marrocos empataram em 0x0 pelo primeiro jogo do grupo F da Copa do Mundo de 2022, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar. O jogo começou amarrado e continuou assim até o apito final: os times fizeram uma partida sem brilho em sua estreia na Copa.

A atual vice-campeã parou na forte defesa marroquina, que rebateu os 18 cruzamentos croatas e tentou encontrar um chance no erro do adversário. Mas o time africano não ficou totalmente recuado, até tentava sair para marcar em linha mais alta, procurando um passe errado dos adversários para o veloz Boufal aproveitar em contra-ataque, ou mesmo arriscava armar algo através do meia Ziyech.

Quando a bola estava em seus pés, no entanto, os marroquinos pareciam não saber bem o que fazer. Não que os croatas estivessem em dia inspirado: o meio de campo composto por Modric, Brozovic e Kovacic trocou passes inofensivos durante a maior parte do jogo.

A equipe europeia foi paciente e conseguiu construir a grande chance do jogo no final do primeiro tempo: após cruzamento de Sosa, a bola caiu nos pés de Vlasic, que deu só um toque, já na pequena área. O goleiro Bounou fez grande defesa, que manteve o placar zerado.

O segundo tempo seguiu na mesma toada. Marrocos encontrou uma chance após bola rebatida na zaga croata, mas sem ângulo, o que facilitou a defesa de Livakovic . O compilado de melhores momentos parou aos 64 minutos de jogo, numa cobrança venenosa de Hakimi, promissor lateral do PSG. Pelo lado direito, era ele quem tentava aprofundar jogadas e encontrar cruzamentos.

Nenhum dos dois times marcou com grande pressão: ambos deixaram os zagueiros adversários livres para tocar a bola na defesa, e passavam a apertar somente quando a bola chegava a um dos meias. De tanto tocar, a Croácia encontrava um cenário fechado quando se aproximava da área. Assim, o que restou foi arriscar cruzamentos na tentativa de encontrar o alto centroavante Kramaric para um pivô ou cabeceio.

O problema não é necessariamente ligado à falta de técnica, especialmente no caso dos croatas. Eles já mostraram do que são capazes em 2018.