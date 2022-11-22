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Copa do Mundo

Árbitro da estreia do Brasil apitou jogo que gerou meme de Neymar rolando

Assim como na Copa de 2018, iraniano Alireza Faghani vai apitar o jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia, na quinta-feira (24)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2022 às 18:09

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 18:09

SÃO PAULO - Há um reencontro marcado entre Neymar, Sérvia e um árbitro na próxima quinta-feira (24). É que o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 será apitado pelo iraniano Alireza Faghani. A Fifa resolveu juntar os personagens que atuaram no jogo entre os dois países quatro anos atrás, na Copa da Rússia. Naquele jogo, Neymar recebeu uma falta e saiu rolando no gramado em uma cena que rendeu uma enxurrada de memes.
Neymar durante treino da Seleção Brasileira
Neymar durante treino da Seleção Brasileira Crédito: ANDRE PENNER / AP
O carrinho de Adem Ljajic interrompeu um ataque do Brasil pela esquerda e atingiu Neymar próximo à linha lateral. O jogador perdeu o equilíbrio, caiu com o quadril no chão e rolou quatro vezes, em uma velocidade relativamente alta.
O árbitro Alireza Faghani mostrou cartão amarelo a Ljajic. A falta foi inquestionável. A questão é que a cena acabou ilustrando várias provocações feitas a Neymar pelas reações quando sofria faltas ao longo do Mundial.
Em um dos memes, Neymar rolando era o substituto da bola e "conduzido" em velocidade por Mbappé, que acabou campeão da Copa do Mundo com a França na Rússia. Neymar, por sua vez, passou por uma crise de imagem e foi chamado de "cai-cai".
Naquele jogo contra a Sérvia, Neymar já estava pendurado por conta de um cartão recebido na partida anterior, contra a Costa Rica. Como não se envolveu em discussões com o árbitro iraniano, não levou cartão e participou do jogo seguinte, diante do México.
Árbitro do ouro olímpico em 2016, Alireza Faghani apitou um amistoso recente do Brasil, contra o Japão. Ele foi permissivo com algumas faltas dos japoneses durante a partida. A seleção de Tite venceu por 1 a 0.
Brasil e Sérvia se enfrentam quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.
  • Arbitragem de Brasil x Sérvia
  • Árbitro: Alireza Faghani (Irã)
  • Assistente 1: Mohammadreza Mansouri (Irã)
  • Assistente 2: Mohammadreza Abolfazli (Irã)
  • Quarto árbitro: Maguette N'Diaye (Senegal)
  • VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)
  • Assistente do VAR: Muhammad Bin Jahari (Singapura)

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