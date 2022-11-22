Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Copa: Dinamarca e Tunísia fazem jogo truncado e ficam no zero a zero
Nada de gols

Copa: Dinamarca e Tunísia fazem jogo truncado e ficam no zero a zero

Equipes se enfrentaram abrindo a disputa do Grupo D e não saíram do zero do placar. Arbitragem atuou em lances providenciais de impedimento e na invalidação de um pênalti
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

22 nov 2022 às 12:02

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 12:02

Dinamarca e Tunísia se enfrentaram na partida que abriu o Grupo D
Dinamarca e Tunísia se enfrentaram na partida que abriu o Grupo D Crédito: Reprodução / Diário do Nordeste
Dinamarca e Tunísia se enfrentaram na manhã desta terça-feira (22), no Estádio Cidade da Educação, e ficaram no 0 a 0 na partida que abriu a disputa do Grupo D da Copa do Mundo do Catar. Agora, dinamarqueses e tunisianos se preparam para a segunda rodada, onde enfrentam França e Austrália, respectivamente, no sábado (26).

O JOGO

Na etapa inicial o jogo foi morno. As equipes exploravam os lados do campo e chegavam ao ataque com certa dificuldade, sem dar muito trabalho aos goleiros.
Com poucos chutes ao gol, e a posse de bola equilibrada, o primeiro lance de destaque foi um gol da Tunísia, com Jebali, na altura dos 23 minutos, mas o camisa 9 estava impedido.
Na segunda metade do primeiro tempo, a Dinamarca se mostrou mais ofensiva e começou a pressionar a Tunísia, que ligou o alerta e partiu para o contra-ataque com Jebali. Acionado dentro da área, o centroavante tentou finalizar de cobertura diante de Schmeichel, que com a ponta dos dedos tirou a chance tunisiana de abrir o placar.
O segundo tempo não foi muito diferente do primeiro. Com a Dinamarca mais acessa e cadenciando mais jogadas, Olsen marcou um gol aos 9 minutos, mas novamente a arbitragem apontou o impedimento. A Tunísia investia na velocidade e na força física para se colocar na partida, mas sem resultado.
Já dentro dos acréscimos, a Dinamarca reclamou de um pênalti após a bola resvalar no braço do defensor tunisiano. Com a rápida checagem do VAR, a arbitragem não marcou a falta e o placar não saiu do zero.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados