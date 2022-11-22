Copa: Dinamarca e Tunísia fazem jogo truncado e ficam no zero a zero

Dinamarca e Tunísia se enfrentaram na partida que abriu o Grupo D Crédito: Reprodução / Diário do Nordeste

Dinamarca e Tunísia se enfrentaram na manhã desta terça-feira (22), no Estádio Cidade da Educação, e ficaram no 0 a 0 na partida que abriu a disputa do Grupo D da Copa do Mundo do Catar. Agora, dinamarqueses e tunisianos se preparam para a segunda rodada, onde enfrentam França e Austrália, respectivamente, no sábado (26).

O JOGO

Na etapa inicial o jogo foi morno. As equipes exploravam os lados do campo e chegavam ao ataque com certa dificuldade, sem dar muito trabalho aos goleiros.

Com poucos chutes ao gol, e a posse de bola equilibrada, o primeiro lance de destaque foi um gol da Tunísia, com Jebali, na altura dos 23 minutos, mas o camisa 9 estava impedido.

Na segunda metade do primeiro tempo, a Dinamarca se mostrou mais ofensiva e começou a pressionar a Tunísia, que ligou o alerta e partiu para o contra-ataque com Jebali. Acionado dentro da área, o centroavante tentou finalizar de cobertura diante de Schmeichel, que com a ponta dos dedos tirou a chance tunisiana de abrir o placar.

O segundo tempo não foi muito diferente do primeiro. Com a Dinamarca mais acessa e cadenciando mais jogadas, Olsen marcou um gol aos 9 minutos, mas novamente a arbitragem apontou o impedimento. A Tunísia investia na velocidade e na força física para se colocar na partida, mas sem resultado.