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Decepção hermana

Fã que tatuou Messi na virilha se revolta com derrota da Argentina na Copa

Para a influenciadora Suzy Cortez, resultado foi injusto e placar deveria ter sido 6 a 2 para os argentinos sobre a Arábia Saudita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2022 às 15:46

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 15:46

SÃO PAULO - A influenciadora Suzy Cortez, fã incondicional de Lionel Messi, estava 100% sintonizada na partida de estreia da seleção argentina contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo do Catar. O resultado negativo, no entanto, deixou a estrela da plataforma adulta OnlyFans bastante chateada.
Messi e Suzy Cortez
Suzy Cortez disse que Messi e a seleção argentina vão dar a volta por cima Crédito: NATACHA PISARENKO/AP e Divulgação
Suzy disse que o jogo foi "injusto", ressaltou a influência da forma física dos sauditas, e ainda apontou possíveis erros de arbitragem no confronto.
"Esse jogo era para ter sido 6 a 2 para a Argentina. Achei que os impedimentos foram injustos. Ser a primeira partida no calor do Catar influenciou muito. Os árabes estão acostumados. Deu para ver que o físico influenciou bastante", afirmou a modelo.
Empolgada em frente à telinha, devidamente uniformizada com a camisa albiceleste do camisa 10, Suzy enfeitou a casa com balões para acompanhar o jogo. Segundo a vencedora do 'Miss Bumbum' em 2015, o astro do PSG ainda vai dar a volta por cima no torneio.
"Não ir bem no primeiro jogo não quer dizer nada, sempre que Argentina começa mal na competição, acaba campeã. Messi dará a volta por cima no Catar. E para os secadores: calma que o jogo que vale mesmo é o do dia 18 de dezembro. Estou firme e forte por Messi. Vamos, Argentina!!!", disparou.
Fanática por Messi, Suzy Cortez fez algumas tatuagens em homenagem ao jogador, inclusive bastante íntimas. Ela tatuou o rosto do argentino na virilha, o nome 'Messi' na parte inferior das costas, e outra na linha da cintura.
"Pretendo fazer outras cada vez que ele conquistar um título", disse em conversa com a reportagem no ano passado.

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