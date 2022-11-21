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Copa do Mundo

Raphael Claus faz história com inéditos 27 minutos de acréscimo em Copas

Árbitro brasileiro estabelece novo recorde com os acréscimos mais longos de todos os  Mundiais, na vitória de 6 a 2 da Inglaterra sobre o Irã
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2022 às 15:33

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 15:33

DOHA, CATAR - A Seleção Brasileira espera para estrear na Copa do Mundo do Catar, mas um brasileiro já fez história nesta segunda-feira (21). O árbitro Raphael Claus, que atuou na vitória da Inglaterra sobre o Irã por 6 a 2, pelo Grupo B da competição, estabeleceu um novo recorde, com os acréscimos mais longos da história dos Mundiais: exatamente 14 minutos e oito segundos no primeiro tempo, e 13 minutos e oito segundos na etapa complementar, de acordo com o OptaFacts.
Árbitro brasileiro Raphael Claus durante o jogo entre Inglaterra e Irã
Raphael Claus marcou pênalti para o Irã, diante da Inglaterra, nos acréscimos do segundo tempo Crédito: Reprodução
Mesmo com tanto tempo de acréscimo, o jogo durou ainda mais que o planejado. Claus deu 14 minutos de acréscimo no primeiro tempo e dez no segundo. No entanto, perto do fim do tempo adicional no fim do jogo, o árbitro brasileiro foi chamado pelo VAR para revisar um possível lance de pênalti (que foi marcado e convertido pelos iranianos), e o jogo ganhou mais três minutos.
Além de ser o maior tempo de acréscimo total de uma partida em Copa do Mundo: 27 minutos e 16 segundos, os recordes de cada um dos tempos foram quebrados na partida.
Apesar de o tempo parecer exagerado, tudo pode ser explicado. No primeiro tempo, o goleiro iraniano Alireza Beiranvand se chocou com um companheiro de equipe. Com o nariz sangrando, o arqueiro — que teve suspeita de concussão — ficou muito tempo caído, chegou a trocar de roupa para voltar à partida, mas acabou substituído — deixando o campo de maca.
O goleiro iraniano Alireza Beiranvand colide com o iraniano Majid Hosseini
O goleiro iraniano Alireza Beiranvand colide com o companheiro de equipe, Hosseini, e tem suspeita de concussão Crédito: ALESSANDRA TARANTINO / AP
Já na segunda etapa, as duas equipes realizaram cinco substituições cada e um jogador do Irã ficou caído em campo por alguns minutos, sofrendo com câimbras. Além disso, o grande número de gols — e consequentes revisões — fez com que o jogo ficasse parado por alguns minutos.
Outra marca histórica da partida foi registrada pelo centroavante iraniano Mehdi Taremi, autor do segundo gol do Irã. O tento foi anotado aos 53 minutos da segunda etapa e se tornou o mais tardio na história das Copas do Mundo -sem contar jogos com prorrogação.

Complemento do Grupo B

Com a goleada sobre o Irã, a Inglaterra assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Mundo. Nesta segunda (21), às 16h (de Brasília), País de Gales e Estados Unidos fazem o segundo jogo da chave.
Na próxima rodada, a Inglaterra enfrenta os Estados Unidos. A partida acontece na próxima sexta-feira (25), às 16h (de Brasília). A seleção iraniana volta a campo no mesmo dia contra o País de Gales, às 7h (de Brasília).

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