Sósia de Richarlison faz sucesso nas redes e sonha em conhecer o atacante

Danilo Sales Santos é barbeiro em São Mateus Crédito: Arquivo Pessoal

Os sósias dos jogadores famosos estão em evidência nas redes sociais, neste período que antecede a Copa do Mundo 2022 . E o capixaba Richarlison ganhou o seu. Conterrâneo do atacante da Seleção Brasileira, Danilo Sales Santos é o “Sósia do Pombo”. O barbeiro encara a semelhança com bom humor e o deseja se aproximar e reproduzir as ações do craque capixaba.

Nascido em 1998, Danilo é um ano mais novo que Richarlison e mora em São Mateus, a 67 km de Nova Venécia, onde reside a família do craque. O sósia foi convidado recentemente para fazer uma ação como modelo no lançamento do novo uniforme do Nova Venécia FC, time de propriedade do camisa 9 da Seleção. A sósia conheceu a família e os amigos do Rick, além dos jogadores do Leão.

O sósia é responsável direto por piadas envolvendo Richarlison. A nova carreira começou no carnaval do ano passado em Nova Venécia. Sem conhecer o jogador, Danilo foi alvo de comparações devido a sua semelhança física. "As pessoas falam: 'cara você parece muito com Richarlison'. Mas eu sou a versão da Shopee. Enquanto Richarlison tem o nariz grande eu tenho a orelha grande. Então, está sendo muito 'daora'. A galera me para na rua, conversa... está sendo muito 'daora' mesmo", declarou Danilo, afirmando que muitas pessoas acreditam que há um grau de parentesco entre os dois.

BARBEIRO, SÓSIA SONHA CONHECER RICHARLISON

Sósia de Richarlison em sua barbearia, situada em São Mateus Crédito: Acervo Pessoal

Danilo não é apenas sósia do camisa 9 da Seleção Brasileira. O fã do Pombo também é barbeiro há seis anos. Identificado com o jogador, o "Richarlison da Shopee”, como também é conhecido, imitou o corte de cabelo "antizika" elaborado pelo Pombo em campanha publicitária recente.

Seguido pelo pai de Richarlison, Antônio Carlos Andrade, no Instagram, o sósia sonha em conhecer o atacante da Seleção Brasileira pessoalmente. O fã tem o sonho de elaborar o próximo visual do jogador. "Só falta o Pombo me seguir. Eu sei que há muito trabalho pela frente. Eu conseguindo trocar ideia com ele, quando ele tiver aqui, já vai ser demais. Tirando foto com ele, trocar ideia, vou querer cortar o cabelo dele. Não sou besta, sou barbeiro. Tá ligado, né? O Pombo cortando o cabelo do Pombo."

TORCIDA PELO HEXA

O Brasil é o país que mais vezes conquistou a Copa do Mundo. A seleção canarinho coleciona cinco títulos, sendo a única a ter participado de todas as edições. No entanto, na última taça erguida, o sósia tinha apenas quatro anos de idade. Portanto, vencer no Catar é um desejo de Danilo, que se diz confiante.

"A expectativa para a Copa é que seremos campeões. O hexa é nosso. Eu acredito que a convocação foi boa. Tem um ou outro jogador ali que não está em um momento muito bom. Mas se Tite fez essa convocação é porque ele sabe que esses jogadores vão se dar bem. Vamos ser campeões, sem dúvida. Ainda mais com Richarlison. Richarlison jogando é muito raçudo, ele não desiste das jogadas. Um cara que faz gol e vai estar ali sempre. Tem outros jogadores, mas Richarlison vai ser o 9 do hexa. Não vai ter pra ninguém. Vamos ser campeões. O hexa é nosso", disse o jovem.

Danielo em sua barbearia Crédito: Acervo Pessoal

PARCERIA COM OUTROS SÓSIAS

O sósia do jogador é conhecido até mesmo fora do estado, sendo colega de outros sósias como: Paquetá, Thiago Silva, Marcelinho Paraíba, Gil, Ibrahimovic, Lukaku, Marquinhos e Marcelinho Carioca.

O barbeiro extremamente parecido com Richarlison apareceu como modelo na apresentação das novas camisas do Nova Venécia para o Campeonato Capixaba 2023. Assim que chegou na rodoviária, a cópia do pombo atraiu olhares na cidade. Não é à toa que ele aproveitou para enganar algumas pessoas.

"Eu não diria que sou um clone. O clone tem que ser perfeito, igual. Não acho que seja tão parecido com Richarlison por questão do meu próprio perfil de rosto. Por exemplo, eu sou orelhudo. O Richarlison é orelhudo, mas a dele é mais certinha. O Richarlison é um “narigudo”. Bicho tem um nariz grande, viu? Eu não tenho nariz grande. Meu nariz é mais empinado. Mano, eu sou feio, eu sou feio demais. Mas brincadeiras à parte, tem gente que passa de relance e diz: “cara jurei que era o Richarlison”. Nas lives, no TikTok, tem pessoas que comentam: “achei que era o Richarlison”. Isso ajuda muito porque o cabelo é igual. Minha mãe o tempo todo fala que, quando o Richarlison passa na TV, sou eu. Na própria convocação eu trolei ela falando que era eu e ela chorou", contou Danilo.