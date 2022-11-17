Senegal confirma que Sadio Mané está fora da Copa do Mundo

O atacante senegalês Sadio Mané está fora da Copa do Mundo. A informação foi dada pela Federação Senegalesa de Futebol na tarde desta quinta-feira (17). A ausência dele na estreia contra a Holanda, na próxima segunda-feira (21), já era certa. Mas a expectativa da comissão técnica era que ele pudesse se recuperar ao longo da competição, o que acabou não se confirmando.
O jogador teve um problema na fíbula direita no início do mês, atuando pelo Bayern de Munique, seu atual clube. A vontade de contar com o atleta era tão grande por parte da Federação, que um dirigente confirmou que iria utilizar "feitiçaria" para curar a lesão dele.
Segundo o médico da seleção senegalesa, Mané precisará passar por uma cirurgia.
"A federação senegalesa deseja uma rápida recuperação ao seu jogador Sadio Mané, perdido para a Copa do Mundo de 2022", disse a Federação Senegalesa, em comunicado via Twitter.