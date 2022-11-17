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Rumo ao Mundial

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #31: Uruguai

A Copa do Mundo de 2022 está chegando; então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

17 nov 2022 às 15:17

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 15:17

Seleção Uruguaia teve mudança de comando técnico durante o ciclo da Copa do Mundo
Seleção uruguaia teve mudança de comando técnico durante o ciclo da Copa do Mundo Crédito: Instagram Uruguai/Divulgação
Copa do Mundo de 2022 começa no próximo domingo (20). A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, publicados toda semana até o início da competição.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção do Uruguai.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção comandada pelo recém-contratado Diego Alonso, que substitui o maestro Óscar Tabárez, deve ser escalada em um 4-3-1-2. No entanto, pode optar por variações do esquema com um 4-4-2 tradicional, puxando Arrascaeta para o lado esquerdo.
Provável escalação do Uruguai na Copa do Mundo
Provável escalação do Uruguai na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A forma como a seleção do Uruguai joga varia de acordo com as peças que estão em campo. Se Arrascaeta joga, é provável que o time se defenda em um 4-4-2. Se Pellistri começa de titular, a equipe passa a se defender em um 4-1-4-1. Essas alterações influenciam na capacidade criativa dos uruguaios no momento com a bola.
No momento sem bola, o comportamento da equipe não costuma se alterar muito. Seguem o estilo uruguaio, com uma marcação mais baixa, bem compactada e de muita intensidade. A grande mudança dessa geração é na característica de seus meias, que privilegiam um jogo de mais posse de bola e menos velocidade.

CAMPANHA ATÉ A COPA 

O Uruguai chegou à Copa do Mundo do Catar após boa campanha nas eliminatórias sul-americanas, ficando em terceiro lugar, com 28 pontos em 18 jogos. Só não foi melhor que Brasil e Argentino,  primeiro e segundo colocados, respectivamente.

PRINCIPAL DESTAQUE

Em outros tempos, esse posto seria de Luis Suárez com sobras. No entanto, o atacante já não tem mais o mesmo futebol de antes. Por isso, o jogador que chega no Mundial com status de craque do time é Federico Valverde. O meia virou titular absoluto do Real Madrid, sendo decisivo na conquista da última Liga dos Campeões. 
Valverde tem sido um dos pilares do Real Madrid
Valverde tem sido um dos pilares do Real Madrid Crédito: Instagram Uruguai/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

A "celeste" já conquistou a Copa do Mundo em duas ocasiões. A primeira foi em 1930, na edição sediada no próprio país, e a segunda, em 1950, sediada no Brasil, com a histórica vitória por 2 a 1 sobre a Seleção Brasileira, dentro do Maracanã,  no episódio que ficou conhecido como "Maracanazzo".

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