Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #31: Uruguai

Seleção uruguaia teve mudança de comando técnico durante o ciclo da Copa do Mundo Crédito: Instagram Uruguai/Divulgação

Copa do Mundo de 2022 começa no próximo domingo (20). A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar . Serão 32 capítulos desta série, publicados toda semana até o início da competição.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção do Uruguai.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção comandada pelo recém-contratado Diego Alonso, que substitui o maestro Óscar Tabárez, deve ser escalada em um 4-3-1-2. No entanto, pode optar por variações do esquema com um 4-4-2 tradicional, puxando Arrascaeta para o lado esquerdo.

Provável escalação do Uruguai na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A forma como a seleção do Uruguai joga varia de acordo com as peças que estão em campo. Se Arrascaeta joga, é provável que o time se defenda em um 4-4-2. Se Pellistri começa de titular, a equipe passa a se defender em um 4-1-4-1. Essas alterações influenciam na capacidade criativa dos uruguaios no momento com a bola.

No momento sem bola, o comportamento da equipe não costuma se alterar muito. Seguem o estilo uruguaio, com uma marcação mais baixa, bem compactada e de muita intensidade. A grande mudança dessa geração é na característica de seus meias, que privilegiam um jogo de mais posse de bola e menos velocidade.

CAMPANHA ATÉ A COPA

O Uruguai chegou à Copa do Mundo do Catar após boa campanha nas eliminatórias sul-americanas, ficando em terceiro lugar, com 28 pontos em 18 jogos. Só não foi melhor que Brasil e Argentino, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

PRINCIPAL DESTAQUE

Em outros tempos, esse posto seria de Luis Suárez com sobras. No entanto, o atacante já não tem mais o mesmo futebol de antes. Por isso, o jogador que chega no Mundial com status de craque do time é Federico Valverde. O meia virou titular absoluto do Real Madrid, sendo decisivo na conquista da última Liga dos Campeões.

Valverde tem sido um dos pilares do Real Madrid Crédito: Instagram Uruguai/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS