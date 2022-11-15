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Rumo ao Catar!

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #29: Suíça

A Copa do Mundo de 2022 está chegando. Confira a trajetória, destaques e mais informações sobre as 32 seleções que disputarão a Copa do Catar
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 nov 2022 às 07:00

Publicado em 15 de Novembro de 2022 às 07:00

Seleção Suíça de Futebol
Seleção Suíça de Futebol Crédito: Divulgação
Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção da Suíça.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A formação da Suíça tem sido clara nas últimas partidas disputadas.  O 4-2-3-1 é o favorito do treinador Murat Yakin. Deixando o atacante Embolo, do Mônaco, na frente do gol, ele deixa cinco jogadores nas costas do camisa 7 para a armação das jogadas e para investidas pelas laterais. Na disputa da Liga das Nações, ele montou o time da seguinte maneira:
Provável elenco da Suíça na Copa do Mundo do Catar
Provável elenco da Suíça na Copa do Mundo do Catar Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

A Seleção da Suíça é conhecida por sua solidez defensiva, mas os últimos jogos mostraram que a equipe também sabe ser ofensiva nos momentos em que isso é necessário. Conseguem criar jogadas em todos os espaços do campo de forma veloz e surpreende os adversários com jogadas rápidas pelas laterais, chegando com certa facilidade na pequena área.
A finalização de seus atacantes também é precisa, além disso, eles se destacam em jogadas individuais, com aptidão para buscar a bola no meio-campo e trabalhar a jogada. Bolas aérea também é um dos pontos fortes dos suíços. A força física e impulsão dos jogadores facilita a conclusão de oportunidades pelo alto.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Líder no Grupo C das Eliminatórias Europeias, a Suíça construiu uma trajetória interessante. Seu grupo contava com Itália, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. Em 8 partidas disputadas, acumulou 5 vitórias, 3 empates e não perdeu nenhuma vez. Carimbou o passaporte ao Catar com 75% de aproveitamento e um saldo de 13 gols.

PRINCIPAL DESTAQUE

Xherdan Shaquiri, meia-atacante que atua hoje pelo Chicago Fire, ainda é o principal nome do setor ofensivo da Suíça. Mesmo com 31 anos, ele é capaz de criar rápidas jogadas, ser um cérebro entre a linha central e a meta adversária.
Além disso, tem um ótimo poder de finalização com a perna esquerda. Sua baixa estatura é compensada com a velocidade que emprega durante as jogadas.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO

A Suíça esteve nas Copas de 1934, 1938, 1950, 1954 (quando sediou), 1962, 1966, retornou apenas em 1994, foi para a Alemanha em 2006 e para as três edições seguintes: 2010, 2014 e 2018.
Sem nunca passar das quartas de final, sua melhor campanha foi justamente na edição que sediou, com 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas, com 11 gols marcados.

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