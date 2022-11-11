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Olho  neles!

Conheça 10 jovens talentos que prometem brilhar na Copa do Mundo

Quem são os jogadores que podem repetir, no Catar, os feitos de Pelé, na Copa de 1958, e do francês Mbappé, em 2018
Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

11 nov 2022 às 12:27

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 12:27

Vinicius Júnior e Pedri
Vinicius Júnior, da Seleção Brasileira, e Pedri, da Espanha: jovens promessas da Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo / CBF e Reprodução
Nos quase 100 anos de disputa da Copa do Mundo, não faltam histórias de jovens talentos que transformaram a competição em palco para despontarem como novas estrelas do futebol. Foram os casos, por exemplo, de Pelé, herói do primeiro título mundial do Brasil, em 1958, com apenas 17 anos; e Mbappé, que, aos 19 anos, conduziu a França ao bicampeonato mundial em 2018.
Agora, quem são as promessas que podem roubar a cena e se destacar nos gramados do Catar? A Gazeta apresenta uma lista com 10 novatos capazes de brilhar no Mundial que começa no próximo dia 20.

10 JOVENS PROMESSAS DA COPA

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