Conheça 10 jovens talentos que prometem brilhar na Copa do Mundo

Nos quase 100 anos de disputa da Copa do Mundo, não faltam histórias de jovens talentos que transformaram a competição em palco para despontarem como novas estrelas do futebol. Foram os casos, por exemplo, de Pelé, herói do primeiro título mundial do Brasil, em 1958, com apenas 17 anos; e Mbappé, que, aos 19 anos, conduziu a França ao bicampeonato mundial em 2018.
Agora, quem são as promessas que podem roubar a cena e se destacar nos gramados do Catar? A Gazeta apresenta uma lista com 10 novatos capazes de brilhar no Mundial que começa no próximo dia 20.