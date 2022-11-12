Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #26: Portugal

A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em Copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção de Portugal.
ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO
O time treinado por Fernando Santos consegue bater de frente com qualquer adversário. Os portugueses mesclam as formações em suas partidas, principalmente utilizando o 4-2-3-1 ou 4-3-3. De acordo com os últimosjogos do elenco de Portugal e com a lista de 26 convocados ao Catar, este pode ser o elenco titular na Copa.
ESTILO DE JOGO
O elenco comandado por Fernando Santos conta com jogadores de diferentes gerações. Mesmo assim, o entrosamento da equipe fica evidente durante as partidas, afinal, tanto os mais jovens quanto os mais experientes se enquadram em um estilo de jogo rápido e ofensivo, capaz de envolver os adversários.
Pela defesa, a linha de quatro defensores é capaz de desarmar os adversários com facilidade e na sequência, armam contra-ataques rápidos que passam por quase todos os jogadores do meio-campo, chegando assim ao ataque, que conta com definidores que não decepcionam ao finalizar. A capacidade técnica e a inteligência do elenco de Portugal, faz com que seja uma das seleções mais fortes da Europa.
CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS
Apesar da ofensividade, o time português não fez jus ao favoritismo nas Eliminatórias Europeias. Jogando no Grupo A, ficou na segunda colocação, disputou 8 jogos, e alcançou 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, justamente para a líder do grupo, a Sérvia, adversária do Brasil no Catar.
Na primeira fase da repescagem, enfrentou a Turquia e aplicou um 3 a 1 de forma tranquila. Já na fase final, encarou a modesta Macedônia do Norte, que havia eliminando a Itália, tetracampeã mundial, na fase anterior.
PRINCIPAL DESTAQUE
Para essa Seleção, não sobram dúvidas. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é o nome que carrega o fardo de ser o maior jogador da história de Portugal. CR7 acumula mais de 800 gols em sua carreira, sendo 117 com a camisa de sua seleção, onde atuou por mais de 180 vezes. Desde sua estreia no futebol profissional, em 2001, ele não passa em branco pelas equipes por onde passa.
Rumo à sua última Copa do Mundo, Ronaldo esteve presente em 2006, 2010, 2014 e em 2018, e em 2022, o português tem a chance de ultrapassar a marca de Pelé, e ser o único atleta a marcar em cinco edições de Mundiais.
Sua velocidade, capacidade de decisão de jogadas, condicionamento físico e poder de finalização, o credenciam como um dos melhores jogadores do planeta. Sem dúvidas, acompanhar uma Copa com Cristiano Ronaldo em campo é uma dádiva para aqueles que são apaixonados por futebol.
MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO
Portugal esteve em sete edições do Mundial. Em 1966, quando a Copa foi realizada na Inglaterra, ficou na terceira colocação geral após liderar o Grupo C, seguido por Hungria, Brasil e Bulgária. Nas quartas, superou a Coreia do Norte por 5 a 3, e caiu para a Inglaterra ao perder por 2 a 1. Já na disputa pelo terceiro lugar, superou a União Soviética, quando venceu por 2 a 1.
Retornou ao Mundial apenas em 1986, no México, e não passou da primeira fase, assim como em 2002. Já em 2006, ficou na quarta colocação, em 2010, na África, foi até as oitavas. Já no Brasil, em 2014, caiu logo na fase de grupos, e na Rússia, em 2018, repetiu o feito de 2010, caindo nas oitavas de final.