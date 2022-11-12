Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #26: Portugal

Seleção de Portugal pode surpreender no Catar Crédito: Reprodução / Lusa

escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em Copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção de Portugal. Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como. Nessa edição, iremos conhecer a

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O time treinado por Fernando Santos consegue bater de frente com qualquer adversário. Os portugueses mesclam as formações em suas partidas, principalmente utilizando o 4-2-3-1 ou 4-3-3. De acordo com os últimosjogos do elenco de Portugal e com a lista de 26 convocados ao Catar, este pode ser o elenco titular na Copa.

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ESTILO DE JOGO

O elenco comandado por Fernando Santos conta com jogadores de diferentes gerações. Mesmo assim, o entrosamento da equipe fica evidente durante as partidas, afinal, tanto os mais jovens quanto os mais experientes se enquadram em um estilo de jogo rápido e ofensivo, capaz de envolver os adversários.

Pela defesa, a linha de quatro defensores é capaz de desarmar os adversários com facilidade e na sequência, armam contra-ataques rápidos que passam por quase todos os jogadores do meio-campo, chegando assim ao ataque, que conta com definidores que não decepcionam ao finalizar. A capacidade técnica e a inteligência do elenco de Portugal, faz com que seja uma das seleções mais fortes da Europa.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Apesar da ofensividade, o time português não fez jus ao favoritismo nas Eliminatórias Europeias. Jogando no Grupo A, ficou na segunda colocação, disputou 8 jogos, e alcançou 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, justamente para a líder do grupo, a Sérvia, adversária do Brasil no Catar.

Na primeira fase da repescagem, enfrentou a Turquia e aplicou um 3 a 1 de forma tranquila. Já na fase final, encarou a modesta Macedônia do Norte, que havia eliminando a Itália, tetracampeã mundial, na fase anterior.

PRINCIPAL DESTAQUE

Para essa Seleção, não sobram dúvidas. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é o nome que carrega o fardo de ser o maior jogador da história de Portugal. CR7 acumula mais de 800 gols em sua carreira, sendo 117 com a camisa de sua seleção, onde atuou por mais de 180 vezes. Desde sua estreia no futebol profissional, em 2001, ele não passa em branco pelas equipes por onde passa.

Rumo à sua última Copa do Mundo, Ronaldo esteve presente em 2006, 2010, 2014 e em 2018, e em 2022, o português tem a chance de ultrapassar a marca de Pelé, e ser o único atleta a marcar em cinco edições de Mundiais.

Sua velocidade, capacidade de decisão de jogadas, condicionamento físico e poder de finalização, o credenciam como um dos melhores jogadores do planeta. Sem dúvidas, acompanhar uma Copa com Cristiano Ronaldo em campo é uma dádiva para aqueles que são apaixonados por futebol.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO

Portugal esteve em sete edições do Mundial. Em 1966, quando a Copa foi realizada na Inglaterra, ficou na terceira colocação geral após liderar o Grupo C, seguido por Hungria, Brasil e Bulgária. Nas quartas, superou a Coreia do Norte por 5 a 3, e caiu para a Inglaterra ao perder por 2 a 1. Já na disputa pelo terceiro lugar, superou a União Soviética, quando venceu por 2 a 1.