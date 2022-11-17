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Rumo ao hexa!

Tite comanda treino sem câmeras e dá pistas da formação do Brasil na Copa

Técnico aponta disputas por posição e possível esquema para a estreia no Mundial, contra a Sérvia, no próximo dia 24
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2022 às 14:37

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 14:37

  • Gabriel Carneiro e Igor Siqueira

TURIM, ITÁLIA - O quarto treino da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (17), na cidade italiana de Turim, ainda não revelou o time titular para a estreia na Copa do Mundo, no próximo dia 24, mas deu pistas sobre a formação que Tite pode usar contra a Sérvia.
Tite durante treino da Seleção Brasileira, em Turim, na Itália
Tite ainda não revelou a escalação da Seleção para a estreia na Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O técnico dividiu seus 23 jogadores de linha em dois grupos, um com 12 e outro com 11 atletas. Em campo, eram dez titulares de cada lado e o restante revezando. Os dois times jogaram num esquema tático que parte do 4-2-3-1, mas misturando reservas e titulares.
Apesar de não mostrar o time, o treinamento revelou alguns elementos da proposta de jogo:
- Neymar é meia central entre dois pontas muito abertos. Ele só fez essa função ao longo do treino tático;
- Lucas Paquetá atuou o tempo inteiro como segundo volante, e não como meia ofensivo ou ponta esquerda, o que mostra que Tite considera utilizá-lo mais recuado, disputando posição com Fred, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro;
- Rodrygo treinou como meia central. Ele é, portanto, o reserva imediato de Neymar;
- As disputas nas pontas são entre Raphinha e Antony na direita, Vini Jr. e Gabriel Martinelli na esquerda. Como centroavante, Pedro, Richarlison e Jesus estão no páreo.
No treino desta quinta-feira (17), Tite autorizou apenas 15 minutos de filmagens, de modo a esconder a parte tática do treinamento, principalmente a atividade de bolas paradas defensivas. A atividade não foi fechada, então os jornalistas e convidados puderam assistir e tirar impressões, mas sem gerar imagens.
A próxima atividade é na sexta (18), às 7h (de Brasília). É o último treino em Turim, porque sábado (19) o grupo embarca para o Catar.

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