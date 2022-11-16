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Rumo ao Mundial

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #30: Tunísia

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

16 nov 2022 às 15:14

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 15:14

Tunísia terá missão complicada no Grupo D
Tunísia terá missão complicada no Grupo D Crédito: Instagram Tunísia/Divulgação
Copa do Mundo de 2022 está próxima: começa no domingo (20). A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, publicados até o início da competição.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas.
Hoje, iremos analisar a seleção da Tunísia, que está no Grupo da Copa e terá uma missão complicada. Na primeira fase, a equipe vai enfrentar a atual campeã mundial, França, além de Dinamarca e Austrália.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador da equipe Jalal Qaderi, efetivado recentemente como treinador da equipe, gosta de escalar sua equipe em um 4-3-3, com um volante, dois meio-campistas, dois pontas abertos e um centroavante.
Provável escalação da Tunísia na Copa do Mundo
Provável escalação da Tunísia na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A equipe da Tunísia é conhecida por sua solidez defensiva, que muitas vezes peca no excesso de pragmatismo. Durante a campanha até a Copa do Mundo, a seleção ficou conhecida por ser muito difícil de ser vazada, mas que tem claras dificuldades de criar jogadas. Assim, é muito dependente das jogadas de profundidade dos seus laterais/alas.
Apesar do estilo defensivo, a Tunísia tem uma linha de defesa que tenta jogar um pouco mais alta, o que pode ser um ponto fraco da equipe. Assim como a Seleção Brasileira fez no último amistoso, em que goleou por 5 a 1, quem jogar contra a seleção africana pode explorar o espaço nas costas da defesa, se a pressão não for bem coordenada. 

CAMPANHA ATÉ A COPA 

Nas eliminatórias africanas, a Tunísia ficou em primeiro lugar no Grupo B, com 13 pontos conquistados. No mata-mata, enfrentou a seleção de Mali e se classificou após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e empatar sem gol na volta. 

PRINCIPAL DESTAQUE

Wahbi Khazri é, sem dúvidas, o nome de maior talento da seleção da Tunísia. O meia de 31 anos tem passagem por times franceses, como Rennes e Saint-Étienne. Atualmente se encontra no Montpellier.
Wahbi Khazri é o principal nome da Tunísia
Wahbi Khazri é o principal nome da Tunísia Crédito: Instagram/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

Em 1978, a Tunísia conquistou um feito histórico. Após derrotar o México por 3 a 1, tornou-se a primeira seleção da África a vencer um jogo de Copa do Mundo. No entanto, caiu na primeira fase após empatar sem gols com a então Alemanha Ocidental e perder por 1 a 0 para a Polônia. 

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