Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #30: Tunísia

A Copa do Mundo de 2022 está próxima: começa no domingo (20). A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, publicados até o início da competição.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas.
Hoje, iremos analisar a seleção da Tunísia, que está no Grupo da Copa e terá uma missão complicada. Na primeira fase, a equipe vai enfrentar a atual campeã mundial, França, além de Dinamarca e Austrália.
ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO
O treinador da equipe Jalal Qaderi, efetivado recentemente como treinador da equipe, gosta de escalar sua equipe em um 4-3-3, com um volante, dois meio-campistas, dois pontas abertos e um centroavante.
ESTILO DE JOGO
A equipe da Tunísia é conhecida por sua solidez defensiva, que muitas vezes peca no excesso de pragmatismo. Durante a campanha até a Copa do Mundo, a seleção ficou conhecida por ser muito difícil de ser vazada, mas que tem claras dificuldades de criar jogadas. Assim, é muito dependente das jogadas de profundidade dos seus laterais/alas.
Apesar do estilo defensivo, a Tunísia tem uma linha de defesa que tenta jogar um pouco mais alta, o que pode ser um ponto fraco da equipe. Assim como a Seleção Brasileira fez no último amistoso, em que goleou por 5 a 1, quem jogar contra a seleção africana pode explorar o espaço nas costas da defesa, se a pressão não for bem coordenada.
CAMPANHA ATÉ A COPA
Nas eliminatórias africanas, a Tunísia ficou em primeiro lugar no Grupo B, com 13 pontos conquistados. No mata-mata, enfrentou a seleção de Mali e se classificou após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e empatar sem gol na volta.
PRINCIPAL DESTAQUE
Wahbi Khazri é, sem dúvidas, o nome de maior talento da seleção da Tunísia. O meia de 31 anos tem passagem por times franceses, como Rennes e Saint-Étienne. Atualmente se encontra no Montpellier.
MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS
Em 1978, a Tunísia conquistou um feito histórico. Após derrotar o México por 3 a 1, tornou-se a primeira seleção da África a vencer um jogo de Copa do Mundo. No entanto, caiu na primeira fase após empatar sem gols com a então Alemanha Ocidental e perder por 1 a 0 para a Polônia.