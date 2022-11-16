Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #30: Tunísia

Tunísia terá missão complicada no Grupo D Crédito: Instagram Tunísia/Divulgação

Copa do Mundo de 2022 está próxima: começa no domingo (20). A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar . Serão 32 capítulos desta série, publicados até o início da competição.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas.

Hoje, iremos analisar a seleção da Tunísia, que está no Grupo da Copa e terá uma missão complicada. Na primeira fase, a equipe vai enfrentar a atual campeã mundial, França, além de Dinamarca e Austrália.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador da equipe Jalal Qaderi, efetivado recentemente como treinador da equipe, gosta de escalar sua equipe em um 4-3-3, com um volante, dois meio-campistas, dois pontas abertos e um centroavante.

Provável escalação da Tunísia na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A equipe da Tunísia é conhecida por sua solidez defensiva, que muitas vezes peca no excesso de pragmatismo. Durante a campanha até a Copa do Mundo, a seleção ficou conhecida por ser muito difícil de ser vazada, mas que tem claras dificuldades de criar jogadas. Assim, é muito dependente das jogadas de profundidade dos seus laterais/alas.

Apesar do estilo defensivo, a Tunísia tem uma linha de defesa que tenta jogar um pouco mais alta, o que pode ser um ponto fraco da equipe. Assim como a Seleção Brasileira fez no último amistoso , em que goleou por 5 a 1, quem jogar contra a seleção africana pode explorar o espaço nas costas da defesa, se a pressão não for bem coordenada.

CAMPANHA ATÉ A COPA

Nas eliminatórias africanas, a Tunísia ficou em primeiro lugar no Grupo B, com 13 pontos conquistados. No mata-mata, enfrentou a seleção de Mali e se classificou após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e empatar sem gol na volta.

PRINCIPAL DESTAQUE

Wahbi Khazri é, sem dúvidas, o nome de maior talento da seleção da Tunísia. O meia de 31 anos tem passagem por times franceses, como Rennes e Saint-Étienne. Atualmente se encontra no Montpellier.

Wahbi Khazri é o principal nome da Tunísia Crédito: Instagram/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS