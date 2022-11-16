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Rumo ao hexa!

Tite usa tela de TV para orientar jogadores da Seleção em treino para a Copa

Novidade da atividade foi a presença do zagueiro Marquinhos, que se recupera de dores musculares e foi a campo pela primeira vez
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 nov 2022 às 17:22

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 17:22

TURIM - Aproveitar todo o tempo de preparação possível com a tradicional "intensidade". Assim o técnico Tite vem trabalhando com a Seleção Brasileira no CT da Juventus, em Turim, na Itália. Há oito dias da estreia, diante da Sérvia, dia 24, no Estádio Lusial, desta vez o treinador levou até um monitor de TV para o campo para mostrar ao time o que deseja na Copa do Mundo.
Treino da seleção brasileira no CT da Juventus, em Turim
Tite mostra estratégias aos jogadores em tela de TV, durante treino da Seleção Brasileira no CT da Juventus, em Turim Crédito: Rogério Moroti/Uaifoto/Folhapress
Além das orientações na telinha, ainda houve um forte treino de aprimoramento defensivo em campo reduzido. Marquinhos pela primeira vez trabalhou normalmente.
Sob olhares de Kaio Jorge, atacante que trocou o Santos pela Juventus, e do ex-meia Hernanes, o dia começou com o preparador físico Fábio Mahseredjian já exigindo um aquecimento em alta voltagem, com toques na bola entre dois jogadores e saída com pique. "Vamos, vamos", cobrava.
Ausente na atividade de terça-feira (15) por causa de dores musculares que o tiraram do último jogo do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, Marquinhos fez um trabalho com bola isolado dos demais companheiros, ainda com atenção especial. O zagueiro titular não deve, porém, ser problema para a estreia. Já o atacante Pedro, que levou um entrada forte de Daniel Alves, na terça-feira (15), treinou normalmente.
Os sustos da vez vieram após Neymar sair driblando e perseguido por alguns companheiros. Ao tentar o corte, o lateral-esquerdo Alex Telles dividiu com o atacante e levou a pior. Saiu de campo mancando. Após breve atendimento, foi levantado pelo próprio camisa 10 e seguiu. Bruno Guimarães também deixou o campo mancando, sentindo dores no tornozelo direito, mas terminou as atividades.
Neymar durante treino da Seleção Brasileira
Neymar enfrenta a marcação de Fred durante treino da Seleção Brasileira em Turim Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Tite não poupou a voz com os jogadores, divididos em dois times de nove jogadores com campo reduzido. Entre as recomendações estava administrar a posse de bola e, pressionado, mandar para trás, mas com uma ressalva: "Aí, não pode perder." Evitar faltas desnecessárias era outro pedido a todo momento. "Olha a bola, olha a bola."
Do outro lado do gramado, quem não estava no treino de campo reduzido aprimorava finalizações com os goleiros Alisson e Ederson. Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesus, Richarlison e Vini Jr. tinham de bater de primeira bolas pelo alto ou rasteira em velocidade. O desempenho foi bem aquém do esperado, com os atacantes consagrando os goleiros com tanto erro de pontaria.

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