Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Argentina fica a um jogo de recorde de invencibilidade após goleada
Rumo à Copa

Argentina fica a um jogo de recorde de invencibilidade após goleada

Argentinos chegaram a 36 jogos seguidos sem derrota, após derrotarem os Emirados Árabes por 5 a 0, em amistoso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2022 às 16:32

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 16:32

SÃO PAULO - Com grande atuação de Di María e Messi, a Argentina venceu os Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira (16) por 5 a 0. A partida foi a última dos argentinos antes da Copa do Mundo e aproximou os comandados de Lionel Scaloni de um recorde entre seleções: o de maior invencibilidade.
Jogadores da Argentina comemoram gol sobre os Emirados Árabes
Jogadores da Argentina comemoram gol sobre os Emirados Árabes Crédito: AFA / Divulgação
Com mais um triunfo, a Argentina soma agora 36 jogos seguidos sem derrota — a última foi para o Brasil, nas semifinais da Copa América de 2019, no Mineirão. O recorde pertence à seleção italiana, que ficou 37 partidas sem perder entre 2018 e 2021.
De quebra, a Argentina já é dona da segunda melhor marca entre seleções, tendo superado os 35 jogos sem perder da Seleção Brasileira (entre 1993 e 1996) e da Espanha (entre 2007 e 2009).
A invencibilidade da seleção argentina conta com 25 vitórias e 11 empates em jogos válidos por Eliminatórias Sul-americanas, Copa América, amistosos e a Finalíssima — disputa contra o campeão europeu, em que  os hermanos derrotaram a Itália por 3 a 0, em junho deste ano.
A Argentina tem a chance de igualar a marca dos italianos na próxima terça-feira (22), quando estreia na Copa do Mundo. Os argentinos enfrentam a Arábia Saudita às 7h (de Brasília). O jogo é válido pelo Grupo C, que ainda conta com México e Polônia.
Contra os Emirados Árabes, Ángel Di María jogou apenas o primeiro tempo, mas foi o grande destaque da goleada por 5 a 0. O placar elástico foi construído na primeira etapa e contou com participação de Di María em todos os gols. Aos 17 minutos, ele puxou um contra-ataque rápido, que foi concluído por Julián Álvarez.
Depois, aos 25, e aos 36 minutos, o meia da Juventus mostrou repertório, fazendo dois golaços. Ele ainda deu uma assistência para Messi aos 44 minutos, antes de deixar o campo. Correa fechou o placar aos 15 minutos da segunda etapa.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Galvão Bueno recebe alta após Covid e espera resultado negativo para ir à Copa

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #30: Tunísia

Conheça 10 jovens talentos que prometem brilhar na Copa do Mundo

Conheça os estádios que vão receber a Copa do Mundo Catar

Conheça o Catar, o país da Copa do Mundo 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados