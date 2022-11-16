Galvão Bueno recebe alta após Covid e espera resultado negativo para ir à Copa

Galvão Bueno se recuperou da Covid e vai poder narrar os jogos da Copa do Mundo Crédito: Divulgação

SÃO PAULO - O narrador Galvão Bueno, 72 anos, se recuperou plenamente da Covid-19 e recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo ele, agora resta aguardar pelo resultado negativo para poder embarcar ao Catar, onde vai trabalhar na cobertura da Copa do Mundo. Isso pode demorar um ou dois dias.

"Bora, vamos viajar. O Catar é logo ali", brincou ele em vídeo divertido pelas redes sociais onde mostrou mais uma seção de treinamentos de força. "Estou treinando de manhã e de tarde", disse.

O narrador esportivo preferiu se internar para poder cuidar melhor da saúde. Na ocasião, fez um vídeo para tranquilizar os fãs.