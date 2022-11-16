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Galvão Bueno recebe alta após Covid e espera resultado negativo para ir à Copa

Narrador da TV Globo aguarda liberação para viajar para o Catar, onde narrará os jogos da Seleção Brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2022 às 14:48

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 14:48

Galvão Bueno, narrador da TV Globo
Galvão Bueno se recuperou da Covid e vai poder narrar os jogos da Copa do Mundo Crédito: Divulgação
SÃO PAULO - O narrador Galvão Bueno, 72 anos, se recuperou plenamente da Covid-19 e recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo ele, agora resta aguardar pelo resultado negativo para poder embarcar ao Catar, onde vai trabalhar na cobertura da Copa do Mundo. Isso pode demorar um ou dois dias.
"Bora, vamos viajar. O Catar é logo ali", brincou ele em vídeo divertido pelas redes sociais onde mostrou mais uma seção de treinamentos de força. "Estou treinando de manhã e de tarde", disse.
O narrador esportivo preferiu se internar para poder cuidar melhor da saúde. Na ocasião, fez um vídeo para tranquilizar os fãs.
"Melhor vir para cá. Estou no Einstein porque aqui eu me recupero. Não estou tomando remédio nenhum. Mas vou fazendo exercício, duas vezes por dia. Musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa", afirma Galvão no vídeo.

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