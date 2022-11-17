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Novo treinador

Presidente da CBF nega contato com Mano e Guardiola para treinar a Seleção

Dirigente desmente acordo com nomes especulados para substituir Tite, que deixará o comando da equipe brasileira após a Copa do Mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2022 às 16:39

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 16:39

SÃO PAULO - A CBF emitiu uma nota oficial no início da tarde desta quinta-feira (17) em que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, afirma que em nenhum momento tratou da sucessão do comando técnico da Seleção Brasileira. Rodrigues afirmou que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice-presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar.
Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF
Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse que o foco está na Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A nota vai de encontro às declarações do vice-presidente da entidade, Francisco Novelletto, que afirmou à Rádio Grenal também nesta quinta (17): "Fizemos uma consulta pelo Pep Guardiola e ele aceitaria treinar a Seleção Brasileira. Porém, o salário de 24 milhões de euros (R$ 135,5 milhões na cotação atual) por ano é impagável", declarou.
Na última terça-feira (15), o comentarista da Rede Globo Caio Ribeiro disse em uma live do jogo Cartola: "Não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da Seleção Brasileira? Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco. Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com Andrés Sanchez, que será o próximo diretor da Seleção Brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não", declarou o Caio Ribeiro.

Veja íntegra da nota da CBF

"O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que, desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futebol do futuro comando técnico da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. Rodrigues afirma que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice-presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar.  O presidente reitera que a entidade está focada 100% na conquista do hexacampeonato, sob o comando do técnico Tite. Qualquer notícia em contrário é mentira. Não sei o intuito de fazerem isso. Essa questão só será tratada em janeiro."

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