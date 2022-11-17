Presidente da CBF nega contato com Mano e Guardiola para treinar a Seleção

"O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que, desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futebol do futuro comando técnico da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. Rodrigues afirma que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice-presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar. O presidente reitera que a entidade está focada 100% na conquista do hexacampeonato, sob o comando do técnico Tite. Qualquer notícia em contrário é mentira. Não sei o intuito de fazerem isso. Essa questão só será tratada em janeiro."